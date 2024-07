Jasmine Paolini è diventata la prima giocatrice italiana nell'Era Open a raggiungere i quarti di finale al Roland Garros e a Wimbledon nel corso della stessa stagione. Una impressionante statistica che non fa altro che confermare gli enormi passi in avanti compiuti dell'azzurra insieme al suo allenatore Renzo Furlan.

Ai Championships non ha conseguito l'obiettivo nel modo in cui avrebbe voluto farlo, perché Madison Keys si è infortunata nel momento clou del terzo set ed è stata costretta a ritirarsi.

La sportività di Jasmine Paolini: "Vincere così è brutto.

Sono dispiaciuta per lei"

"Sono dispiaciutissima per lei: vincere così è brutto. È stata una partita molto difficile, con tanti alti e bassi. Sono felice per me ma anche un po’ triste per lei: non è facile vincere così.

È stata una altalena, tanti alti e bassi. Lei ha giocato ad un livello altissimo e non appena ho iniziato a fare qualche errore il suo livello si è alzato ancor di più. Oggi è stato un match complicato" , ha detto Paolini in conferenza e nelle parole riportate da SuperTennis.

"Non mi ero accorta che si era fatta male, mi è sembrato strano che chiedesse l’MTO sul 5-4 e servizio. In quel cambio campo mi sono detta di rimanere concentrata e attiva perché la partita non era finita.

Poi ho visto che zoppicava…. ero nervosa, speravo di poter sfruttare questa chance ma ovviamente mi è dispiaciuto vederla uscire dal campo in quel modo. Non si stava ritirando per prevenzione ma perché si era fatta male, e mi è dispiaciuto davvero" .

Sulle due possibili avversarie( il match tra Coco Gauff ed Emma Navarro non era ancora inziato, ndr) , Paolini ha spiegato: "Il prossimo turno sarà durissimo. Con Gauff o Navarro non ho ancora mai vinto. Sono due ottime giocatrici, molto diverse tra loro: Gauff è giovane ma è tanti anni che è già a questi livelli, ha vinto uno Slam e tanti altri tornei.

Navarro è una delle mie giocatrici preferite, gioca a tennis in modo speciale; si muove bene, ha una buona velocità di braccio e per certi versi è più simile a me” .