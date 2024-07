Daniil Medvedev: "Forse avremo un nuovo vincitore, anche se a Wimbledon è difficile"

Daniil Medvedev vuole essere fino in fondo un protagonista dell'edizione 2024 di Wimbledon, dopo la semifinale conquistata lo scorso anno. Il russo ha lasciato un altro set per strada ma ha sconfitto un avversario tosto sull'erba come Jan-Lennard Struff e può prepararsi alla prossima sfida con Grigor Dimitrov.

Tra le ambizioni del giocatore di Mosca, c'è naturalmente quella di trionfare nella prestigiosa Londra. Ma, come spiegato in conferenza stampa dopo l'ultima vittoria, la competizione inglese sembrerebbe lo Slam più complicato da vincere: "Un torneo che, a differenza degli Us Open, sembra essere vinto sempre dagli stessi.

Perché? Non ho idea del motivo per cui gli Us Open siano più aperti di Wimbledon. È vero che a Flushing Meadows, anche ai tempi dei Big Three, li vinceva Marin Cilic e così anche Stan Wawrinka, addirittura due volte.

Lì non c'è spiegazione" ha affermato davanti ai media. Una riflessione molto interessante quella messa in luce dal 28enne, che ha proseguito la sua tesi: "Sull'erba Roger Federer e Novak Djokovic hanno vinto la maggior parte dei titoli ed entrambi giocano con stili molto diversi, ma perfetti per questo tipo di campi.

Sentono bene il gioco ed è complicato strapparli il titolo". Poi si è concentrato sull'incredibile successo del 2023 di Alcaraz e di cosa potrebbe accadere alla fine di questa settimana: "L'anno scorso Carlos ha dovuto lavorare molto duramente.

Vediamo cosa succederà quest'anno, forse avremo un nuovo vincitore e ne potremo parlare" ha concluso. E il riferimento di Medvedev potrebbe essere proprio rivolto a Jannik Sinner, la prima testa di serie e l'attuale numero uno del mondo.