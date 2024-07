Partite di 5 set negli Slam? Le riflessioni di Novak Djokovic sul futuro del tennis

La conferenza stampa di Novak Djokovic dopo il successo contro Alexei Popyrin è diventata l'occasione per il tennista serbo di parlare a tutto campo dei problemi e delle sfide del mondo del tennis dal suo punto di vista.

Da una domanda in cui gli si chiedeva la sua opinione se nei tornei del Grande Slam si debba confermare il format sui 5 set o si dovrebbe passare a 2 set su 3, il serbo ha elaborato un lungo e articolato ragionamento con un'analisi profonda su diversi problemi del mondo del tennis.

"Oggi negli Slam – ha aperto la sua analisi Djokovic – ci sono partite al meglio dei 5 set e immagino che questo sia ciò che entusiasma di più i tifosi. E vale anche per noi giocatori. Una delle partite più emozionanti che ho giocato in vita mia, è stata la finale di Wimbledon del 2019 contro Federer.

È stato il primo anno in cui hanno introdotto il tie-break dopo aver raggiunto il 12 pari nel quinto set. Se quella partita fosse stata al meglio di tre set sarebbe stato molto diverso. Altra situazione: Rune, il mio prossimo avversario, oggi sarebbe fuori sui tre set, invece ha rimontato da due set sotto ed è ancora in gara".

"Nel corso della mia carriera – analizza il 24 volte campione Slam - ci sono state parecchie partite in cui ero sotto di due a zero o di due a uno e che poi ho vinto. Sono un aspetto molto importante della storia e del futuro di questo sport.

Sono favorevole alle partite sui cinque set, soprattutto nei turni finali degli Slam. Ho visto che si discute molto a riguardo, che ci si chiede spesso se gli Slam debbano essere al meglio dei tre set. L'unica cosa che penso possa essere positiva è prendere in considerazione l'ipotesi di mettere i primi turni al meglio dei tre set.

E giocare al meglio dei cinque set a partire dal quarto turno o dai quarti di finale. Non lo so, questo è il mio pensiero. Penso però che dovrebbero rimanere i cinque set, soprattutto negli ultimi tre o quattro turni degli Slam".

Novak Djokovic: ”Dobbiamo far crescere il numero di giocatori che vivono di questo sport”

Poi Djokovic allarga la riflessione: "Dobbiamo, al di là degli Slam, capire come attirare un pubblico giovane.

In un certo senso, il tennis è in un'ottima posizione, ma allo stesso tempo penso che entrambi i circuiti debbano migliorare in termini di crescita del nostro sport. Gli Slam andranno sempre bene. Abbiamo la fortuna di essere uno sport globale e storico.

Uno degli studi condotti dalla PTPA tre anni fa ha dimostrato che il tennis è il terzo/quarto sport più popolare al mondo. Tuttavia, quando si tratta di opportunità di business e di come trarre vantaggio da tale popolarità, il tennis è al nono o decimo posto nella lista.

C’è un enorme spazio di crescita". E Djokovic fa un esempio: "Dobbiamo far crescere il numero di giocatori che vivono di questo sport. Molto raramente vedo articoli sulla stampa in cui si parla che ci sono solo circa 350 o 400 giocatori, tra uomini, donne, singolare e doppio, che si guadagnano da vivere con questo sport.

Per me è qualcosa di preoccupante. Parliamo molto del vincitore di uno Slam che prende questo e quello. L'attenzione è sempre rivolta al grande premio. E alla base? Il tennis è uno sport globale, amato da milioni di bambini che vogliono prendere in mano una racchetta e giocare.

Tuttavia, non lo rendiamo accessibile. Non è così conveniente, soprattutto in paesi come il mio". "Va anche aggiunto - ha concluso il tennista serbo - che il tennis è il re degli sport con la racchetta ma a livello di club è in pericolo.

Se non facciamo qualcosa al riguardo, il padel o il pickleball trasformeranno i club di tennis in altro, semplicemente perché sono più economici. Per il proprietario di un club, è molto più conveniente costruire tre campi da padel nello spazio occupato da un campo da tennis.

Se guardiamo in senso ampio e globale, queste sono le sfide che dobbiamo affrontare. Sono lì da molto tempo, ma non credo che le stiamo affrontando correttamente".