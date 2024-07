Lorenzo Musetti: "Mese bellissimo e non è finita. Con Mpetshi servirà tanta pazienza"

Lorenzo Musetti è il secondo italiano a qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon insieme a Jannik Sinner. Dopo la finale persa contro Tommy Paul al Queen's continua l'ottima stagione su erba del tennista di Carrara che domani sfiderà in ottavi di finale il lucky loser francese Giovanni Mpetshi Perricard.

E' stata una lunga battaglia contro il sorprendente argentino Francisco Comesana vinta in 4 set tra mille interruzioni per la pioggia. "E’ stata una giornata veramente lunga – ha spiegato Musetti alla stampa come riporta Supertennis - l’inizio ritardato e due interruzioni.

Durante la prima pausa sono rientrato nello spogliatoio un po’ frustrato e arrabbiato per come era andato il secondo set. Ho avuto tante palle break che non sono riuscito a sfruttare. La svolta è stata il tie break del terzo set, l’ho agguantato, ho salvato set point e lì ho preso coraggio":

Prima volta in ottavi di finale a Wimbledon e sfida a Mpetshi Perricard

Grande soddisfazione per il primo ottavo di finale a Wimbledon: "Wimbledon è sempre stato il mio Slam preferito, l’ho sempre associato alla figura di Roger, e poi per la tradizione e la storia.

Forse per questo motivo questo ottavo di finale è più speciale di quelli di Parigi. E’ stata una bellissima settimana, un bellissimo mese, ma non è finito. Mi sono messo alla prova giocando anche dei challenger e quelle finali di Cagliari e Torino mi hanno riportato nella lotta, dove è giusto stare e ritornare.

Credo si sia visto a Parigi e nelle ottime settimane di Stoccarda e del Queens". Ottavi con sfida al lucky loser francese il giovanissimo e gigante Mpetshi Perricard: "La parola pazienza in vista di quella partita va sottolineata mille volte - analizza Musetti -.

Ci ho giocato e l'ho battuto a Stoccarda in condizioni ancora più veloci qualche settimana fa. E' difficile rispondere, mi ha impressionato il servizio e anche la seconda che serviva forte. E' giovane e ha tanti margini, è un avversario da prendere con le molle. Servirà tanta pazienza e il fatto di averci giocato da poco può venirmi utile".