Iga Swiatek: "So cosa ho sbagliato dopo Parigi. Non commetterò più lo stesso errore"

Quello tra Iga Swiatek e i prati dell'All England Club è un rapporto mai sbocciato del tutto. La numero uno WTA ha partecipato cinque volte ai Championships e, considerando i risultati raggiunti sulle altre superfici di gioco, deluso le aspettative in almeno quattro occasioni.

Escludendo i quarti di finali disputati lo scorso anno, Swiatek si è arresa al primo turno nel 2019, agli ottavi nel 2021 e al terzo turno sia nel 2022 chee quest'anno. A battere la tennista polacca a Wimbledon sono state rispettivamente Viktorija Golubic, Ons Jabeur, Alizé Cornet, Elina Svitolina e Yulia Putintseva.

Quest'ultima ha ottenuto la migliore vittoria in carriera dominando in lungo e in largo nel secondo e nel terzo set.

La delusione di Iga Swiatek dopo la sconfitta subita al terzo turno di Wimbledon

"Le ho permesso di rientrare un partita nel secondo set.

Non avrei dovuto farlo, ma ho commesso alcuni errori e lei ne ha approfittato. Ricordo i miei errori e so cosa ho sbagliato. Adesso è difficile analizzare le cosa da un'altra prospettiva, dovrei guardare la partita. Il mio livello di energia è diminuito nel secondo parziale.

Non posso tornare indietro nel tempo, so cosa devo cambiare e lo farò in futuro. La stagione sull'erba è terminata per me, quindi non devo analizzare ora la partita dal punto di vista tattico" , ha detto una delusa Swiatek in conferenza stampa.

"Il mio serbatoio si è svuotato e sono rimasta sorpresa. So cosa ho fatto di sbagliato dopo il Roland Garros: non mi sono riposata adeguatamente e non commetterò di nuovo lo stesso errore in futuro. Sull'erba ho bisogno di più energia.

Devo recuperare meglio fisicamente e mentalmente" . Quando le hanno chiesto se pensa di poter conquistare Wimbledon nel corso della sua carriera, la nativa di Varsavia ha risposto: "È una parte della stagione complicata, perché siamo a metà percorso e passiamo dalla terra battuta, superficie sulla quale gioco il mio miglior tennis, all'erba dove fatico di più. Ovviamente sono sempre determinata in ogni torneo. Se riuscissi a recuperare meglio, credo che potrei farcela" .