Fognini: "Nella boxe avrei vinto io. Grazie a Sinner in Italia ora non è solo calcio"

Fabio Fognini dà la sua chiave di lettura sulla sconfitta al terzo turno a Wimbledon in cinque set contro Roberto Bautista-Agut. Il giocatore ligure ha sognato l'ingresso nella seconda settimana del torneo ma si può consolare comunque con l'alto livello di gioco espresso a 37 anni in questo Slam: "Sono dispiaciuto – come riporta il sito di Eurosport - perché ho giocato bene e sto giocando bene.

Oggi è stato un set a parte. Ma lo sport è così. Ai punti avrei vinto io, nella boxe avrei vinto io. Però è così, si sa: questo sport dà e questo sport toglie. Non ho nulla da recriminarmi oggi perché è un set a parte dove non si può parlare di tennis perché era difficile giocare a tennis; lui è stato leggermente più solido e l'ha portata a casa.

Nulla di più". Fognini analizza una partita di due giorni con numerose interruzioni per la pioggia: "Ieri ero un altro giocatore, oggi invece ho fatto fatica e ho accusato un po’ di tensione. C’è solo il dispiacere per non aver potuto concludere quello che ho fatto di bello ieri.

A tennis gioco meglio, ho perso e ha meritato lui. Tutto qui. Rimane comunque la soddisfazione di aver raggiunto di nuovo un terzo turno a Wimbledon".

Fabio Fognini soddisfatto della stagione su erba

Il bilancio di questa edizione di Wimbledon è enormemente positivo: "Sono state due ottime settimane, dopo 3 anni di assenza sull’erba devo dire che mi sono divertito.

Ora sono un po’ dispiaciuto ma il bilancio è assolutamente positivo. Gioco perché amo ancora questo sport". E Fognini parla anche di Jannik Sinner: "E’ bello, come riporta il sito di Supertennis - vedere la passione che Sinner sta portando in Italia e questa è una grande cosa.

Dopo che per 20 anni si è parlato solo di Federer, Nadal e Djokovic, ora tocca agli italiani. Grazie a Jannik Sinner in Italia non è più solo calcio, calcio, calcio".