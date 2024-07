Siparietto calcistico a Wimbledon: Zverev 'chiama' Pep Guardiola

Sono settimane calde per il mondo del calcio e quello del tennis, entrambi alle prese con manifestazioni piuttosto importanti. In Gran Bretagna si sta tenendo Wimbledon, il terzo e tanto atteso torneo del Grande Slam mentre in Germania si stanno disputando gli Europei di calcio dove siamo giunti ormai alle semifinali.

Ormai i due eventi sono quasi collegati, abbiamo visto diversi commenti di tennisti durante la settimana, sia in conferenza che nel post match, e abbiamo assistito tutti al pubblico di Wimbledon in festa (durante il match di Novak Djokovic contro Popyrin) per la vittoria ai calci di rigore dell'Inghilterra sulla Svizzera.

Insomma uno spettacolo senza fine e abbiamo assistito ad un curioso siparietto anche durante il match tra Alexander Zverev e Cameron Norrie che ha visto il tedesco vincere 3 a 0. Sugli spalti c'era anche il leggendario allenatore spagnolo del Manchester City Pep Guardiola, insieme alla sua famiglia e a fine match Zverev ha trovato modo per scherzare con uno dei suoi idoli.

Il tennista ha spiegato: "Quando ho visto Guardiola sugli spalti mi sono innervosito per alcuni game, essere visto qui da lui era un privilegio". Zverev ha poi scherzato con Pep riferendo: "Se sei stanco del calcio puoi allenarmi su un campo da tennis" e infine un riferimento alla squadra del cuore di Zverev, il Bayern Monaco.

Zverev ha consigliato: "Il Bayern Monaco ha bisogno di un nuovo allenatore quindi...", dimenticando il neo tecnico Kompany e invitando invece lo spagnolo a tornare in Germania, squadra che ha già allenato in passato.

Insomma siparietto e un clima molto calcistico a Wimbledon. Tra Europei e tennis con Zverev che intanto ottiene senza tanti problemi un pass per gli Ottavi di finale del torneo.