Jasmine Paolini: ”Me la sto godendo. Keys? Spero di far meglio dell'ultima volta”

Jasmine Paolini ha superato in due set Bianca Andreescu e si è qualificata per gli ottavi del torneo di Wimbledon. Ora per lei ci sarà la sfida contro Madison Keys. E' la prima giocatrice italiana nell'era Open ad accedere almeno agli ottavi di finale nei primi 3 Slam della stagione ed è virtualmente numero 6 nella classifica Wta.

Jasmine Paolini è raggiante dopo aver conquistato gli ottavi: "Sono contenta del mio livello di gioco, non è stato facile arrivare da Parigi e giocare subito bene su erba. Sono più tranquilla, e quando entro in campo lo faccio con un’altra consapevolezza.

I match vinti danno sicurezza. Mi sto divertendo e mi sto godendo il momento – ha spiegato in un'intervista a Supertennis - mi fa strano sentir parlare di record e classifica. Se mi avessero detto un anno fa che sarei stata numero 6 o 7 del mondo non ci avrei creduto.

Mi sto divertendo un sacco a giocare a questo livello, su questi campi. E’ bellissimo, è un sogno ma non voglio mettermi pressioni addosso. Sono in una posizione privilegiata ed è pazzesco giocare su campi come quello numero 1 di Wimbledon, campi che una volta vedevo solo alla tv.

Quando guardavo Pennetta, Schiavone, Vinci ed Errani vincere Slam e fare finali, la vedevo come una cosa lontanissima. E’ bello averle avvicinate in qualche modo con questo record, ma io guardo il mio percorso, ne sono felice ma non mi va di fare paragoni con il passato.

Mi sento nel posto giusto e me lo sto godendo”.

Il prossimo incontro di Jasmine Paolini sarà contro Madison Keys

Ora ci sarà per Paolini la sfida contro Madison Keys: "L’ultima volta che l’ho affrontata a Dubai – ha raccontato - ho fatto due game.

E’ una giocatrice aggressiva, ha un gran servizio ed è certamente una delle più grandi colpitrici del tour. Ho palleggiato con lei a Eastbourne e conosco il suo valore. Spero di riuscire a far meglio dell’ultima volta. Inutile dire che sarà importante servire bene e rispondere altrettanto bene".