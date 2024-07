Grigor Dimitrov: "Non gioco per nessuno. Voglio dimostrare quanto valgo"

Fate attenzione a Grigor Dimitrov. È una nuova giovinezza quella che il tennista bulgaro, a 33 anni, sta vivendo nelle ultime stagioni. Un gioco ritrovato, la continuità di risultati che l’hanno riportato, agli inizi dell’anno, in top 10.

E adesso un altro ottavo di finale a Wimbledon, battendo nettamente Gael Monfils, in attesa di scoprire chi sarà il suo avversario tra Struff e Medvedev. Al termine della sfida con il tennista transalpino, il bulgaro ha parlato del suo stato di forma e della sua definitiva maturazione.

Le parole di Grigor Dimitrov

Sulla vittoria contro Monfils, il numero dieci del mondo ha dichiarato: “È stata una buona partita, molto meglio di ieri. Ovviamente non è mai facile quando devi giocare di nuovo il giorno dopo dopo aver giocato cinque set, ma sono molto contento di come ho giocato oggi, ho preparato la partita molto bene e poi l'ho gestita al meglio per recuperare e arrivare preparato.

Credo che queste due cose siano state la chiave, ho tenuto la partita il più possibile. Nel complesso, direi che oggi ho rispettato tutti gli aspetti fondamentali". Le aspettative non possono che essere crescenti, di settimana in settimana.

"Le aspettative più grandi le crei tu, nel mio caso ho sempre degli standard molto alti. Le aspettative ci saranno sempre, indipendentemente dalla fonte. In questo senso non posso fare molto, posso solo controllare quello che ho in mano, quello che posso fare con il mio gioco o come si svilupperà la partita, cose che dipendono solo da me al 100%.

Certo, devi anche affrontare un avversario dall'altra parte, il che rende le cose un po' più difficili, ma è così. È anche questo che rende bello il gioco” ha dichiarato il 33enne. Una maturità tennistica arrivata tardi, ma che l’ha portato a sognare in grande.

"C'è un motivo per cui ci alleniamo tutti. Tutti qui pensano di poter battere tutti, questa è la sfida. Per questo ci piacciono le sfide più di ogni altra cosa. A un certo punto ho sentito di non dover dimostrare nulla a nessuno, voglio solo dimostrare quanto valgo, non gioco per nessuno.

Ora so che posso fare quello che voglio, ad esempio sedermi e godermi il viaggio, ma so che non sarebbe un bene perché non sarei felice. Quello che non ho mai voluto è accontentarmi o sentirmi troppo a mio agio con quello che avevo davanti, e questo è uno dei motivi per cui sto ancora lavorando, cercando insieme al mio team di trovare una marcia in più.

Posso dire di aver perso alcuni anni preziosi sul campo, ma non ci sono rimpianti perché ho imparato delle cose, quindi ora voglio mettere tutto insieme. È un viaggio molto interessante, diverso da quello che ho vissuto in precedenza” ha commentato Dimitrov.

Sulla possibile sfida con Medvedev agli ottavi di finale. "Sono sempre battaglie difficili contro di lui, entrambi ci spingiamo in punti molto diversi. Sento che ogni partita che giochiamo è diversa dalla precedente, entrambi conosciamo le nostre tendenze in termini di stile di gioco, anche se credo che abbiamo giocato solo una volta sull'erba, ma non ne sono sicuro.

Sarà un match completamente nuovo, non ci penso ancora. Prima voglio valutare quello che ho fatto oggi, quello che ho fatto per arrivare a questa posizione. Terrò conto di chiunque arrivi agli ottavi di finale, ma prima devo occuparmi del mio gioco.

Quello che cercherò di fare in campo non sarà molto diverso da questi giorni, solo cercare il gioco che voglio fare" ha concluso l’ex numero 3.