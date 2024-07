Nick Kyrgios interviene sul battibecco tra Fritz e Rinderknech: il commento ironico

Il battibecco tra Taylor Fritz e Arthur Rinderknech ha tenuto banco nelle ultime ore a Wimbledon. I due tennisti avevano già un precedente non propriamente pacifico nel 2023 al Roland Garros. L'anno scorso i due giocatori si sono affrontati a Parigi sul campo Suzanne Lenglen.

La partita la vinse il tennista americano ma i tifosi francesi non apprezzarono il suo comportamento in campo, altamente polemico nei loro confronti per un tifo ritenuto eccessivo. Ieri alla vigilia della sfida di secondo turno a Wimbledon, vinta nuovamente da Fritz in quattro set, il tennista francese lo aveva provocato così: “Forse piangerà un po’ meno.

A Parigi è stato troppo lamentoso”. Non sono andate meglio le cose ieri nella rivincita a Londra. La stretta di mano tra loro, al termine del match è stata decisamente gelida. L’americano a rete lo ha preso in giro: "Buon volo verso casa".

Una frase non proprio carina che ha giustificato così poi in conferenza stampa: “Non mancarmi di rispetto prima della partita e poi aspettarti che vada tutto bene, non funziona così".

La reazione di Nick Kyrgios

Questo litigio, diventato poi di dominio pubblico, ha fatto il giro del web, diventando virale.

Non poteva non esimersi dal commentare l’accaduto anche Nick Kyrgios, consulente per ESPN durante questo Wimbledon 2024. L’australiano sappiamo avere un carattere vulcanico e istintivo. In passato si è reso protagonista di episodi simili, dentro e fuori dal campo.

Questa la sua reazione, affidata ai social dello scontro tra Fritz e Rinderknech: “Questo è tutto ciò di cui lo sport ha bisogno. Taylor sfrontato....", ha scritto, facendo capire di aver apprezzato questo atto di personalità dell'americano.