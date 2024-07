Holger Rune invia un messaggio chiaro a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: le sue parole

"Non un granché": Panatta stupisce sul match tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini

"Non credo – ha detto Rune - di aver detto che siamo i nuovi Big 3 . Ho sentito negli ultimi mesi o nell'ultimo anno che la gente ne parlava. È molto positivo che la gente cominci a parlarne. Alcaraz è incredibile fisicamente, penso che si muova incredibilmente bene, legge bene il gioco, è un grande attaccante con un dritto e un rovescio molto forti.

Il primo set è stato difficile perché non ha commesso molti errori e mi ha messo molta pressione. Quindi ho dovuto aggiustare alcune cose e sono contento della vittoria. Onestamente penso che il campo 18 sia molto bello c'era una buona atmosfera anche se preferisco giocare sul campo centrale.

Il giocatore danese non fa certo mistero di quelle che sono le sue ambizioni e punta a recuperare il terreno perso con lo spagnolo e con Jannik Sinner . In conferenza stampa prima ha parlato del suo successo su Thiago Seyboth Wild : "È stata una bella partita.

Holger Rune torna a parlare della rivalità con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner . E non nasconde ancora una volta le sue ambizioni: "Alcaraz è leader negli Slam , ha detto Rune, ma vediamo tra 15 anni chi sarà il leader".

