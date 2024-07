Flavio Cobolli dopo il ko con Tabilo: "Con un altro atteggiamento avrei vinto"

Toni Nadal appoggia la critica mossa da Carlos Alcaraz verso l'Atp: "Non ha senso"

Cobolli racconta comunque che da Wimbledon riparte anche con segnali positivi: "Ci sono margini di miglioramento , soprattutto a livello di comportamento, e sono pronto a scalare questi margini. E’ stata una buona partita nel complesso per il gioco espresso, nei primi due set ho giocato alla pari con un giocatore che è tra i più in forma del circuito, un avversario ostico e sono quasi riuscito a ribaltarla".

"Con un altro atteggiamento, è stato il loro ragionamento , il risultato sarebbe stato diverso. Io approvo e mi dispiace. Io ce la metto sempre tutta ma a volte non mi controllo, sono istintivo e faccio quello che mi passa per la testa".

E racconta un aneddoto legato al rientro negli spogliatoi dopo la sconfitta: "Appena sono entrato in palestra nessuno del mio team mi ha detto ‘bravo’. Li ho guardati con un po’ di perplessità, ma hanno aggiunto che ho meritato di perdere per l’atteggiamento ”.

Cobolli , come racconta nel corso di un'intervista al sito di Supertennis, è molto deluso dopo l'incontro: "Ora è difficile parlare, mi rode un po’".

7-6 7-6 4-6 4-6 6-4 il punteggio finale. E la rabbia di Cobolli per l'occasione che sembrava possibile di approdare al terzo turno di Wimbledon è tanta.

Flavio Cobolli è stato eliminato al secondo turno del torneo di Wimbledon da Alejandro Tabilo . La partita è stata una vera e propria maratona con il cileno che ha vinto i primi due set al tie break. Il tennista romano è rientrato nella partita vincendo terzo e quarto set e allo sprint finale ha avuto la meglio il giocatore cileno che quindi si è qualificato per il terzo turno.

