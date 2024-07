Taylor Fritz e la stretta di mano glaciale con Rinderknech: "Tu sai cosa hai fatto"

I rapporti tra il tennista francese Arthur Rinderknech e lo statunitense Taylor Fritz non sono di certo dei migliori. E ieri a Wimbledon è andata in onda una nuova puntata di questo rapporto decisamente non idilliaco.

Occorre fare un passo indietro per capire bene che cosa è successo. L'anno scorso i due giocatori si sono affrontati al Roland Garros 2023 sul campo Suzanne Lenglen. La partita è stata vinta dal tennista americano ma i tifosi francesi presenti al Roland Garros erano stati decisamente impattanti sulla partita al punto da provocare le lamentele di Fritz per un tifo ritenuto eccessivo.

Con ringraziamento ironico al pubblico al momento del successo. Ieri alla vigilia della sfida di secondo turno a Wimbledon, vinta nuovamente da Fritz in quattro set, il tennista francese aveva rilasciato dichiarazioni di questo tenore "L'atmosfera sarà più tranquilla e lui piangerà un po' meno.

È stato un po' lamentoso, non ho nulla contro di lui, ma se si aspettava che il pubblico francese gli desse dei baci tra i punti, si sbagliava".

Stretta di mano glaciale tra Fritz e Rinderknech con scambio di battute a bordo campo

La stretta di mano ieri a Wimbledon è stata decisamente gelida con Fritz che ha detto a Rinderknech che gli si è avvicinato mentre organizzava la sua borsa per l'uscita dal campo: "Tu sai quello che hai fatto".

E Rinderknech ha risposto "Io so quello che ho fatto?". E Fritz definitivo: "Sì, tu sai quello che hai fatto". In conferenza stampa poi Fritz ha spiegato che quelle parole della vigilia "gli hanno dato più forza per batterlo".

Fritz ha detto che di solito non è consapevole di queste cose, ma è "difficile non vederlo quando qualcuno fa di tutto per lanciarti una frecciata. È stato difficile non vederlo perché tutti mi taggavano".

"È una cosa che mi ha dato più energia, ovviamente. Sono una persona molto calma. Non faccio nulla che possa disturbare nessuno, quindi quando qualcuno lo fa non lo accetto. Questo mi ha dato la forza in più per vincere.

Quando ci siamo incontrati a rete gli ho detto: "Buon volo verso casa". Mi ha chiesto cosa gli avevo detto e io gli ho ripetuto che gareggiava ancora nel doppio e gli ho fatto i complimenti, buon per lui. Ribadisco, non mancarmi di rispetto prima della partita e poi aspettarti che vada tutto bene, non funziona così", ha concluso l'americano.

Ecco il video dello scambio di battute: