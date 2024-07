Grigor Dimitrov sceglie il suo GOAT tra Roger Federer e Novak Djokovic

Di recente, in conferenza stampa, Grigor Dimitrov ha risposto ad alcune domande sulle sue sfide contro Roger Federer e Novak Djokovic a Wimbledon, spiegando come ci si sente ad affrontarli e rivelando chi sia per lui il più grande tennista di tutti i tempi.

Le parole di Grigor Dimitrov

Il bulgaro ha ricordato i suoi match con l’ex tennista svizzero. "Ogni anno l'erba è diversa qui. Credo che Roger sia stato l'avversario più difficile per me su tutte le superfici.

Roger è sempre stato in grado di togliermi il tempo. Ricordo che quando ho giocato qui contro di lui era così in ogni punto. Questo ti fa sentire molto a disagio in campo, ti costringe a fare colpi che non dovresti fare, ti toglie completamente dal tuo gioco.

Quando questo accade, sei in difficoltà contro qualsiasi giocatore, ma soprattutto contro di lui" ha dichiarato Grigor. Su Nole invece, il 33enne ha commentato: "La partita contro Novak è stata una di quelle che ricordo sempre.

Ne parlo spesso perché è quella in cui mi chiedo: 'Cosa sarebbe successo se...' . Ho avuto delle palle set nel quarto set. È stata una partita in cui entrambi abbiamo giocato a un livello molto alto, il margine era molto ridotto.

Ero molto più consapevole di quella partita. Credo di essere migliorato fisicamente rispetto alla sfida Roger”. Ma chi è il migliore di tutti i tempi? "Ho sempre guardato a Roger, a giocatori che hanno un gioco simile in questo senso.

È un pioniere di questo sport. Novak è il migliore di sempre in base ai numeri. È riuscito a farlo nell'ultima fase della sua carriera" ha risposto Dimitrov, che ha concluso indicando il colpo che ruberebbe ad un altro giocatore.

"Sceglierei il dritto di Roger. Penso che sia probabilmente il colpo che lo ha tirato fuori dai guai più spesso nel corso degli anni”.