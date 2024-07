"Non un granché": Panatta stupisce sul match tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini

Un derby memorabile? Non per tutti. La sfida al secondo turno di Wimbledon tra Jannik Sinner e Mateo Berrettini ha regalato parecchie emozioni ai tifosi italiani, con il cuore diviso a metà per quasi 4 ore di partita.

Un incontro intenso e pieno di ribaltamenti, dal quale entrambi gli italiani sono usciti rinforzati. Se tra i fan e gli addetti ai lavori sono piovuti gli apprezzamenti allo spettacolo messo in mostra dalle racchette nostrane, una leggenda come Adriano Panatta ha manifestato un’opinione diversa.

Durante l’ultima puntata de “La Telefonata”, podcast su Spotify, l’ex tennista romano ha parlato insieme all’amico ed ex compagno di avventure Paolo Bertolucci, analizzando il derby tra il numero uno del mondo e The Hammer.

Le parole di Adriano Panatta

Panatta si è detto in disaccordo con la definizione di partita dell’anno accostata al derby di mercoledì. “Come partita è stata bellissima dal punto di vista delle emozioni, ma tecnicamente non un granché.

Ho letto di partita del secolo, ma come al solito si esagera. Hanno fatto un sacco di errori non forzati tutti e due e credo che non sia normale per Sinner sbagliare così tanto. Sembra quasi che lui rimanga sorpreso di giocare non al meglio e ieri non ci riusciva, anche per meriti di Berrettini” ha dichiarato l’attuale commentatore.

Panatta ha poi aggiunto: “Penso che entrambi possono fare meglio. Sinner credo abbia giocato all’80% del suo potenziale, forse anche meno, visti i match contro Alcaraz e Djokovic in passato. Berrettini ha ritrovato la potenza del servizio, però si muove peggio di tre anni fa.

Questo si recupera con l’allenamento e le partite che gli mancano, può migliorare e fare il suo gioco. Inoltre deve lavorare sul rovescio, ha un movimento che non mi convince”.