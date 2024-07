È grazie alla fiducia acquisita nelle ultime settimane che Lorenzo Musetti è riuscito a portare dalla sua parte il complicato derby con Luciano Darderi a Wimbledon. I due si sono dati battaglia per 3 ore e 47 minuti e alla fine ha trionfato il tennista di Carrara 6-4, 4-6, ( 5) 6-7, 6-4, 6-4.

Quello tra Musetti e Darderi valeva molto più che un semplice match di secondo turno, perché la porzione di tabellone in cui figurano è diventata davvero interessante e permette ai giocatori in gara di sognare.

Musetti si giocherà l'accesso agli ottavi di finale contro Francisco Comesana, alla sua prima esperienza nel main draw di un torneo del Grande Slam. L'argentino ha sorpreso la testa di serie numero sei Andrey Rublev all'esordio.

Musetti: "Posso fare grandi cose sull'erba. Quest'anno è la mia superficie preferita"

“Ho provato in tutti i modi a complicarmi la vita e ci sono riuscito. Però sicuramente è stata una vittoria ottenuta da leader e con coraggio.

L’esperienza aiuta sicuramente, anche aver mostrato coraggio dopo il brutto terzo set ha fatto la differenza. È stata davvero una bella vittoria che mi permette di accedere a un importante terzo turno" , ha detto Musetti ai microfoni di Sky Sport.

"Comesana? Non lo conosco, devo essere onesto. Non ho mai avuto modo di incontrarlo, nemmeno in allenamento. Dovrò quindi analizzare le partite che ha giocato a Wimbledon. Anche oggi ha vinto in lotta e sarà in fiducia.

Anche io vengo da due belle settimane e sono pronto a lottare" . Musetti non ha utlizzato giri di parole nel descrivere la sua 'nuova' relazione con la superficie più veloce del circuito. "Posso fare cose importanti sull’erba.

È una superficie che mi sta dando tanto. Rispetto allo scorso anno mi sento molto meglio in campo: so cosa fare e mi muovo bene. Mi trovo meglio con il servizio e con il primo colpo in risposta. Bisogna sapersi adattare alle condizioni dei diversi tornei.

Oggi, per esempio, c’era parecchio vento e non è stato facile controllare la palla. Quest’anno devo definirla la mia superficie preferita. Cosa mi rende felice? Mi reputo una persona fortunata. Ho una famiglia che mi è sempre stata accanto e che mi ha sempre spinto a raggiungere i miei sogni. Ho una compagna e un bambino speciali, che mi supportano quotidianamente. Ho tutto nella vita e sono molto fortunato" .