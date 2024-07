Stefanos Tsitsipas risponde alle accuse del suo ex preparatore: la dura replica

La collaborazione di Stefanos Tsitsipas con il suo preparatore fisico Christos Fiotakis è terminata in malo modo dopo il Roland Garros. L’ormai ex collaboratore non le ha mandate a dire al campione greco usando anche parole dure: "Non sono soddisfatto della sua etica del lavoro.

Non credo che il suo obiettivo finale sia raggiungere la vetta della classifica o vincere uno Slam. I risultati e gli obiettivi che mi ero prefissato da allenatore non sono arrivati”, dichiarò, nell'intervista al meglio greco SDNA.

Frasi di un certo effetto che non hanno di certo fatto piacere al tre volte campione di Monte-Carlo, che non ha immediatamente risposto a queste frasi provocatorie. Nel corso della sua permanenza a Wimbledon, il nativo di Atene ha ripreso l’argomento, rispondendo ad alcune domande ai microfono di ClayTennis

"Vivo per questo sport.

Non può accusarmi di questo"

“È stata una sua decisione quella di smettere di lavorare insieme e di fare quelle dichiarazioni. Per me è chiaro che lavoro duramente ogni giorno, quindi quando sento qualcuno dire questo tipo di cose mi fa strano”, si è detto stranito il 26enne.

“Accusarmi di non essere concentrato sul tennis è strano perché io vivo per questo sport. Tutto ciò che faccio nella vita è in funzione della mia carriera tennistica”, ha dichiarato, prima di rispedire al mittente la provocazione: “Ho aspettative molto più alte di un quarto di finale al Roland Garros, ma non riuscirci quest'anno non significa che sia la fine del mondo. Cercherò di avere intorno a me persone che capiscano meglio questo sport", ha concluso.