Arthur Rinderknech le promette a Taylor Fritz: "Oggi piangerai un po' meno"

Poteva essere un secondo turno qualunque, quello che si giocherà oggi pomeriggio a Wimbledon tra Arthur Rinderknecht e Taylor Fritz, ma il francese ha deciso di renderlo infuocato. Alcune dichiarazioni proprio non potevano passare sottobanco.

I due tennisti hanno all’attivo un solo precedente, ma che evidentemente non li ha resi amici per la pelle. Parliamo del secondo turno del Roland Garros, dell’edizione 2023, nel quale si impose lo statunitense con il risultato di 3-1.

Un match che evidentemente ha lasciato più di qualche strascico, non risolto tra i due. Il transalpino ha parlato così della rivincita che andrà in scena oggi: “L'atmosfera sarà più tranquilla e lui piangerà un po' meno.

È stato un po' lamentoso, non ho nulla contro di lui, ma se si aspettava che il pubblico francese gli desse dei baci tra i punti, si sbagliava", ha dichiarato, accusando Fritz di non aver saputo accettare che il pubblico sostenesse il giocatore di ‘casa’.

A corredo del commento piccato di Rinderknecht, un video che mostra la plateale provocazione di Fritz, al termine del match vinto. Il numero 12 del ranking fece il giro di campo zittendo gli spalti, che lo fischiarono sonoramente.

Rinderknech ahead of Taylor Fritz match at Wimbledon:



“He won’t cry as much. He whined a bit saying it was too noisy. I hold no grudge against him but he was wrong if he thought the crowd would send him kisses in between points”.





pic.twitter.com/IUFtj4BXyT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 3, 2024