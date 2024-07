Le prime parole di Jannik Sinner dopo il successo su Matteo Berrettini a Wimbledon

Jannik Sinner ha battuto Matteo Berrettini nella partita più attesa del secondo turno di Wimbledon. Una sfida arrivata decisamente troppo presto e che ha confermato la solidità del numero 1 del mondo capace di fare la differenza in tutti i momenti che contano vincendo tutti e 3 i tie-break della sfida.

Ma dall'altro lato ottime notizie anche sul versante Matteo Berrettini che ha mostrato a sua volta un livello altissimo e se la salute lo assisterà potrà ben presto risalire la classifica Atp in modo da non avere più primissimi turni nei tornei di questo livello.

Per Jannik Sinner aver superato uno scoglio così duro è senza dubbio una grande iniezione di fiducia in vista del prosieguo del torneo. Ma soprattutto può anche tirare un sospiro di sollievo perché Berrettini era proprio uno di quegli avversari che nessuno avrebbe voluto sul proprio cammino.

Jannik Sinner: "E' stata una partita di altissimo livello"

Intervistato in campo pochi minuti dopo la conclusione della partita Sinner ha commentato in questa maniera la partita: "Io e Matteo – ha detto Sinner - siamo grandi amici, capita di allenarci spesso insieme oltre ovviamente a giocare insieme anche in Coppa Davis.

Non è facile affrontarsi così presto in un torneo del genere". "Penso sia stata una partita di altissimo livello – ha proseguito il numero 1 del mondo - sono stato anche un po' fortunato nei 3 tie-break del primo, secondo e quarto set.

Sapevo che avrei dovuto alzare il mio livello in questa partita, Matteo Berrettini è uno specialista dell'erba e va sempre ricordato che in passato è anche arrivato in finale in questo torneo. Sono felicissimo di come ho gestito le situazioni nella partita".

All'intervistatrice che sottolineava come la gente sia rimasta sul Campo Centrale fino a tarda ora per vederlo giocare perché lui è il numero 1 del mondo, Sinner ha risposto: "Ringrazio tutti per il sostegno, per me è un grande onore giocare qui, il supporto è stato davvero fantastico".