Fognini sentenzia: "Se nascevo Sinner era tutto più bello"

Una vittoria straordinaria e che gli permette anche di salire in classifica e tornare tra i migliori 80 tennisti al mondo. Fabio Fognini affronterà Bautista per un posto agli Ottavi di Wimbledon, per sei volte in carriera ha provato a raggiungere questo risultato ma non vi è mai riuscito.

Durante la conferenza stampa il tennista azzurro si è tolto diversi sassolini e ha rilasciato parole molto nette. Ecco quanto riportato dai colleghi di Eurosport: "Rapporto con la stampa? Con voi ho avuto un rapporto che mi ha penalizzato durante la mia carriera, sono sincero e sono così.

Non mi avete cambiato e io non ho cambiato voi, poi è vero che se nascevo Sinner che ero quadrato, era tutto più bello. Ne sono consapevole anche io ma sono così, chi mi ama mi prende e chi non mi ama la porta è quella".

Fabio è nella fase finale della sua carriera e riguardo la possibilità che suo figlio giochi a tennis ha risposto in maniera molto netta: "Spero di no, lui gioca sia a calcio che a tennis ma l'importante è che si diverta.

Il tennis mi ha dato tanto ma so anche i sacrifici che ho fatto, come con la famiglia. Poi se vuole diventare uno scienziato, non gli metterò alcuna pressione e sia io che Flavia andiamo d'accordo, l'importante è farlo divertire".

Poi il messaggio chiaro: "Gli dirò di stare attento perché questo è un mondo falso, un mondo egoista e uno sport egoista, deve stare bene attento perché in giro ci sono tanti pappagalli". Insomma alti e bassi per un Fabio che parla senza remore in conferenza e ha rilasciato parole molto interessanti e anche un piccolo sfogo. Il 'solito' Fognini che fa sognare i tifosi e che come ripete lui bisogna accettare così com'è.