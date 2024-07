Fabio Fognini esulta: "Giocare questi tornei mi tiene vivo, sogno gli ottavi"

Una bella prestazione e una vittoria storica contro un Top Ten, un gran risultato che gli permette di raggiungere a 37 anni il terzo turno di Wimbledon. Fabio non è mai andato oltre e proverà a raggiungere questo risultato contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, un altro veterano del circuito con i due che si conoscono molto bene.

Nella conferenza stampa di post match l'azzurro ha esultato ma si è anche tolto qualche sassolino dalla scarpa, Fabio ha parlato così: "Sono soddisfatto della vittoria, il resto non conta. Penso di essermi meritato questo successo, a 37 anni e dopo 3 anni di grandi difficoltà.

Giocare questi tornei mi tiene vivo, ormai penso a me stesso e a nient'altro, non ho tempo per guardare altrove", le parole riportate da Eurosport. Fognini ha vinto dopo una paura del terzo set dove sul 5-2 ha un attimo di tensione e cede a sorpresa con il norvegese Casper Ruud che sembrava tornare in partita.

Sulle statistiche Fabio prosegue: "Le lascio agli altri, non guardo queste cose. Sono da 20 anni nel circuito, sono contento che ho vinto, ora sono stanco e ho male ai piedi e voglio solo recuperare. Domani è un altro giorno, testa al prossimo incontro".

Riguardo il prossimo avversario Fabio ha parlato prima di conoscere l'avversario e va decisamente sopra le righe (come di suo carattere): "Bautista o Sonego? Sinceramente non me ne frega un c***o. Non mi interessa, so come giocare con Sonego e so come giocare con Bautista, abbiamo giocato tante volte.

Devo pensare solo al mio gioco che dà fastidio ad entrambi e questo mi lascia tranquillo". Infine riguardo il suo talento Fabio conclude: "In Italia un Fabio Fognini, con questa mano, ancora deve nascere. Sono d'accordo".