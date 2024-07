Maria Sharapova descrive il rapporto con Serena Williams: "Le cose sono cambiate"

Il rapporto tra Serena Williams e Maria Sharapova non è sempre stato rose e fiori. In virtù della loro grande rivalità le due campionesse, che spesso e volentieri si sono contese i trofei più importanti in palio, hanno creato scintille.

Le vecchie ruggini fanno ormai parte del passato, ma l’ex numero uno russa non ha comunque cancellato dalla sua mente l’ingombrante figura di Serena: “Lei è stata è senza dubbio l'avversaria che più mi ha intimidito nel corso della mia carriera", disse l’ex tennista di Njagan, capace di vincere solo due volte nei 22 precedenti con l'americana.

"Con Serena le cose sono cambiate, ora ci divertiamo insieme"

"Quando ero giovane capitò di perdere 6-0;6-1 contro Monica Seles, avevo 16 anni e nonostante tutto urlai a mio padre che avevo fatto un buon match.Poi crollai totalmente al mio ritorno a casa.

Però Serena è stata la tennista mia rivale più dura da sfidare", aveva dichiarato al podcast Never Stand Still la 37enne, vincitrice nel corso della sua carriera di tutti e 4 gli Slam. Ora invece, terminata la carriera di entrambe, è nata una bella amicizia e una sincera complicità, fuori dal campo: “Ora possiamo riflettere sul passato e farci una bella risata.

Ha due bambini, un’azienda di successo. E ora che la conosco molto mi diverto con lei chiacchierando via chat sui nostri telefoni”, ha ammesso dagli studi di Tennis Channel. Maria, ora imprenditrice di successo, si sta godendo lo spettacolo dei Championchips da spettatrice.