Medvedev su Jannik Sinner e Alcaraz: “Ho un’idea chiara di chi vincerà più Slam”

Vittoria col brivido per Daniil Medvedev nel secondo turno di Wimbledon. Sotto di un set e un break, il russo è riuscito a rimontare il francese Alexandre Muller, scrollandosi di dosso il nervosismo e imporsi col punteggio di 6-7(3) 7-6(4) 6-4 7-5.

A testimonianza della poca lucidità dell’ex numero uno nel corso del primo set, l’immagine emblematica e la sua uscita dal campo sul 3-6 al tiebreak per l’avversario, convinto che il set fosse già finito.

In conferenza stampa il 28enne di mosca di mosca ha analizzato il suo match, rivelando inoltre chi teme maggiormente tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Le parole di Daniil Medvedev

Sulla partita vinta contro Muller, Medvedev ha commentato: "È stato un match complesso, credo che lui abbia giocato ad alto livello.

Per fortuna sono riuscito a mantenere la calma e a servire molto bene. Nel primo set ero molto frustrato per quello che stava accadendo e mi sono distratto dal punteggio. In realtà, non credo che mi sia mai successo prima, è stato divertente.

Il modo in cui ho ribaltato il secondo set mi dà molta fiducia”. La presenza ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non è in discussione. "Se non avrò infortuni, ci sarò di sicuro. Mi è piaciuto tutto ciò che ho vissuto a Tokyo e so che a Parigi sarà ancora meglio, perché non abbiamo più il COVID.

So che se pensassi esclusivamente ai miei interessi di tennista professionista salterei i Giochi e andrei in Canada per prepararmi al Masters 1000, ma so che quando avrò 40 anni sarò molto grato di aver vissuto l'esperienza di un evento olimpico.

Mi preparerò anche per il doppio e il doppio misto, perché penso di avere più possibilità di medaglia lì che nel singolo” ha dichiarato il russo. Il campione Slam ha concluso rivelando la propria opinione sulle due stelle del tennis mondiale, Alcaraz e Sinner.

"La grande qualità di Carlos è la potenza dei suoi tiri. Quando è in forma, difficilmente commette errori. Trovo impressionante che, giocando contro avversari come Zverev e Sinner, sia in grado di batterli senza dover giocare il suo miglior tennis.

Ogni volta che gioco contro di lui, so che non posso giocare una palla lenta o corta, perché mi distruggerà. Non ho mai visto niente del genere" ha spiegato Medvedev, che sull’italiano ha dichiarato: "Per quanto riguarda Jannik, direi che è molto diverso.

Ha una qualità di palla squisita, ma la potenza dei suoi colpi è un po' inferiore. Ha trovato il modo di commettere pochissimi errori ed è in grado di trovare vincenti da qualsiasi posizione. Sono due grandi campioni, è difficile batterli e credo che entrambi entreranno nella storia.

Non ho paura di loro, cercherò di andare a prenderli ogni volta. Ho un'idea chiara di chi vincerà più Grandi Slam, ma non voglio ancora dirlo”.