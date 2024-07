Casper Ruud, il rapporto con l’erba non decolla: “Non sono deluso per la sconfitta"

Tra Casper Ruud e l’erba sboccia l’amore. Il norvegese, così come nell’edizione 2022 e 2023 si ferma al secondo turno, battuto dal nostro Fabio Fognini, che domina sui campi di Wimbledon. Uno show dell’azzurro, macchiato solo dal piccolo passo falso nel terzo set, che gli è costato l’unico set perso nel match di ieri.

Che al numero 8 del mondo importasse relativamente poco di questa superficie, e di questo torneo, ne aveva già dato ampiamente prova in passato. Casper quest’anno, così negli scorsi anni ha deciso di saltare qualsiasi torneo preparatorio ai Championships, regalandosì una passerella sui prestigiosi campi dell’All England Club.

Al termine del match Ruud ha confermato che il risultato finale non lo ha affatto sorpreso. Una sconfitta che non gli fa male: “Onestamente non sono troppo deluso di aver perso perché conosco le mie possibilità su questa superficie, sono realista.

Sto cercando di migliorare, ma è difficile per me muovermi e sentirmi sicuro quando sono in movimento. Cercherò di fare meglio negli altri anni", ha dichiarato.

Fognini cerca il suo miglior piazzamento a Wimbledon

Di tutt’altro spirito invece Fabio Fognini, ha raccontato la sua soddisfazione, dopo aver battuto un avversario così forte: “Ero veramente in controllo di questo match, vincevo 5-2, ma lui ha giocato tre-quattro colpi pazzeschi e il match si è riaperto.

Sono andati a servire sul 5-4, ma niente: fa parte dello sport. Lì mi sono domandato perché ho perso, ho cercato di restare concentrato, ho perso il tie-break ma mi sono detto che ero ancora in controllo: oggi ho fatto un grande lavoro“, ha dichiarato.

A 37 anni il tennista ligure nel prossimo turno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut cercherà di raggiungere per la prima volta gli ottavi di finale a Londra: “Sono felice, mi sto ancora divertendo. Amo la competizione, a me piace sempre giocare. La quattordicesima volta è la più fortunata“, ha concluso.