Andrey Rublev ammette di essere in crisi: "Ecco di cosa ho bisogno, ci vorrà tempo"

Il trionfo al Master 1000 di Madrid ha fatto sembrare che Andrey Rublev avesse superato definitivamente le difficoltà a livello di prestazione e di risultati in questa stagione, ma non è così. Dopo l'appuntamento spagnolo, il russo ha perso al secondo turno degli Internazionali d'Italia e non è andato oltre il terzo round al Roland Garros.

Per finire, non è riuscito a vincere neppure un match sull'erba: sconfitta all'esordio sia ad Halle contro Marcos Giron che a Wimbledon, la più clamorosa con l'argentino Francisco Comesana, alla sua prima vittoria della carriera nel circuito maggiore.

Reduce da un quarto di finale nel 2023, il 26enne di Mosca ha dovuto abbandonare a sorpresa lo Slam londinese dopo il secondo giorno di gare: un'altra battuta d'arresto che certifica sostanzialmente la sua crisi nera nel tour, quasi da inizio anno.

"Non c'è molto che possa dire. Ho avuto molte opportunità, ma non sono stato in grado di sfruttarle. Il mio avversario stava giocando molto bene, con una mentalità da 10 punti, per questo ha meritato di vincere.

Questo è tutto" sono le schiette parole espresse dal giocatore in conferenza stampa dopo la sorprendente sconfitta. Un giornalista gli ha poi chiesto delle racchettate sul ginocchio, se teme un giorno che questa rabbia possa causargli un beffardo infortunio: "Non lo avrei fatto se avessi potuto colpire la racchetta a terra, ma non ci è permesso colpire l'erba in nessun modo.

Non so perché l'ho fatto in quel momento, non ne potevo più, avevo bisogno di sfogare le mie emozioni" ha dichiarato.

Rublev e la voglia di tornare forte

Andrey si è anche soffermato su cosa ha bisogno ora per reagire a questi momenti prolungati di difficoltà: "Devo migliorare.

Anche se non mi sono comportato così male rispetto a Parigi, so che avrei potuto fare molto meglio. La priorità è riuscire a rimanere positivi per tutta la partita. Ho bisogno di vincere qualche gara, di prendere un po' di ritmo, ma non è facile.

Da quando ho perso all'Open di Francia, in queste settimane ho giocato poco, solo una partita ad Halle. Quando si rompe quel ritmo non è mai facile, servono un paio di successi per ritrovare fiducia, immagino sia quello di cui ho bisogno adesso.

Voglio concentrarmi esclusivamente sul mio miglioramento, so che è un processo e richiede tempo" ha concluso l'atleta seguito da coach Fernando Vicente, che potrebbe uscire dalla top 10 al termine di Wimbledon.