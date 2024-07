Lo sfogo di Andy Murray: "Sono deluso. Volevo giocare Wimbledon"

Andy Murray ha rilasciato alcune dichiarazioni alla BBC che hanno spiegato come è maturata la sua decisione di non giocare il torneo di Wimbledon nel singolare maschile. Murray avrebbe dovuto esordire al primo turno ieri pomeriggio come ultimo match contro il ceco Tomas Machac ma a poche ore dal match ha dato forfait.

Non ha recuperato dopo l'ennesimo infortunio che lo ha costretto a ritirarsi qualche settimana fa al Queen's e a dovere essere sottoposto ad un intervento chirurgico. "Ho deciso stamattina (ieri, ndr) – ha detto Murray -.

Ci ho dormito sopra, poi ho detto alla mia squadra e alla mia famiglia che non pensavo che avrei giocato. La decisione si è basata su come mi sentivo alla vigilia del match. In realtà mi sono allenato e stavo giocando abbastanza bene ma semplicemente non ero contento di come stava la mia gamba.

Volevo dormirci sopra ed assicurarmi di essere felice della decisione, e anche darmi la possibilità, quando mi sono svegliato, di vedere se mi sentivo meglio. In mattinata ho corso un po' a casa quando mi sono alzato ma non avevo le sensazioni che avrei voluto.

Ho lavorato molto duramente per dare a me stesso la possibilità di giocare e sì, è stata la decisione giusta".

Andy Murray: "Sono deluso perchè volevo giocare il torneo"

Murray che si è ritirato dal singolare mentre giocherà il doppio con il fratello Jamie ha proseguito: "Sono deluso.

Volevo giocare nel torneo. Volevo avere la possibilità di entrare sul Campo Centrale e fare un altro tentativo. Ma lo avrei fatto solo se avessi sentito di poter essere competitivo e non lo sentivo. Volevo anch'io quel momento, tanto per me quanto per le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, i tifosi ma anche i miei amici più cari, la famiglia, la mia squadra, era importante per me fare lo stesso anche con loro.

Ma niente la tempistica non è stata delle migliori, l'intervento è stato complesso. Semplicemente non doveva essere".