Luciano Darderi sulla sfida con Lorenzo Musetti: "Gran giocatore, lo rispetto tanto"

Luciano Darderi ha superato il primo turno del torneo di Wimbledon. Vittoria sull'erba contro il giocatore inglese Jan Choinksi in cinque set con il punteggio di 7-5 4-6 2-6 7-5 6-2. Una lunga battaglia che ha dato in dono al tennista italo-argentino un secondo turno contro Lorenzo Musetti.

Sarà il secondo derby italiano di secondo turno dopo quello che si giocherà tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Ovviamente il campione dell'Atp 250 di Cordoba è molto felice di questa vittoria su una superficie per lui ancora non del tutto nota.

"E' stata una partita complessa - ha spiegato Darderi in un'intervista a Sky Sport - più partite nella stessa partita perchè ci siamo fermati due/tre volte per la pioggia. Sono contento però perchè l'erba di Wimbledon è molto diversa da altri campi in cui ho giocato, qui la palla rimbalza molto più bassa ed è molto più veloce.

Dal terzo set è cambiata la partita, non è facile giocare con un inglese qui ed è positivo avere vinto la mia prima partita e mi dà tanta fiducia per le prossime sfide. E' una cosa positiva esser competitivo anche sull'erba.

E' un'esperienza nuova per me. Ho vinto il Challenger di Perugia sulla terra battuta di domenica e poi sono volato a Halle. Ho fatto anche una grande partita persa di poco contro Struff che non so neanche io come ho fatto a farla.

A Mallorca ho fatto belle partite, poter essere competitivo anche qui al di fuori della terra che è il mio punto forte mi dà grande fiducia".

Luciano Darderi: "Lorenzo Musetti è un grandissimo giocatore"

Luciano Darderi ora affronta nella giornata di giovedì Lorenzo Musetti: "Lorenzo è un grandissmo giocatore - afferma Darderi - ed è anche un amico.

Giocheremo contro come devono fare anche Jannik Sinner e Matteo Berrettini. C'è stata un po' di sfortuna nel sorteggio. Spero di fare una buona partita. Rispetto tanto Lorenzo, spero di dare il mio massimo. Ha un grande back, parleremo oggi col mio team su come impostare la partita. Mi aspetto una bella sfida e spero di poter far bene”.