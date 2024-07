Iga Swiatek dopo l'esordio a Wimbledon: "Bisogna farsi trovare pronti in uno Slam"

"Mi sono sentita bene, soprattutto considerando che si trattava della prima partita dopo una pausa di quasi due settimane. In alcuni momenti sembravo un po' arrugginita, ma sono felice di aver ottenuto la vittoria e aver conquistato il secondo turno.

È positivo il fatto che avrò almeno un'altra possibilità di giocare sull'erba. Ogni anno sembro sempre più fiduciosa su questa superficie" . L'obiettivo di Iga Swiatek è compiere il definitivo salto di qualità anche sull'erba, una superficie su cui ha spesso faticato a trovare la quadra.

Il match di primo turno contro Sofia Kenin poteva nascondere più di qualche insidia, ma la numero uno WTA si è comportata bene e ha chiuso i conti con il punteggio di 6-3, 6-4. Anche la sua prossima avversaria metterà a dura prova la sua forza mentale, perché Petra Martic è in grado di esaltarsi sull'erba.

Le parole di Iga Swiatek dopo l'esordio vincente a Wimbledon

"Quando passi da una qualsiasi superficie all'altra, sai che i primi giorni non ti sentirai mai a tuo agio. Devi accettarlo. Guardando come gioco adesso, sia in partita che in allenamento, mi sento come se stessi facendo progressi ogni anno, ogni stagione riesco ad adattarmi più velocemente.

Posso dire che mi sento più a mio agio, certo, ma questo non cambia il fatto che so quanto saranno difficili i prossimi turni, siamo in uno Slam e bisogna sempre farsi trovare pronti" , ha dichiarato Swiatek in conferenza stampa prima di rispondere a una curiosa domanda.

"Tre giocatrici con cui mi piacerebbe cenare? Sicuramente Steffi Graf. Vorrei parlare con lei e conoscerla, condividere alcune esperienze. Sceglierei anche Maria Sharapova, perché non abbiamo mai davvero parlato da quando si è ritirata. La terza sarebbe Serena Williams" .