Le parole di Lorenzo Musetti in vista del derby con Luciano Darderi

Continua il momento felice di Lorenzo Musetti, che superato l’impaccio iniziale, raddrizza la partita d’esordio a Wimbledon contro il francese Constant Lestienne e si qualifica per il secondo turno dello slam britannico.

Finisce 4-6 7-6(4) 6-2 6-2 in 3 ore e 11 minuti di partita, con l’azzurro che si conquista la possibilità di affrontare il connazionale Luciano Darderi al secondo turno. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il carrarino ha commentato il suo match, spendendo alcune parole sull’altro derby in programma tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

Le parole di Lorenzo Musetti

Sull’esordio contro Lestienne, Musetti ha dichiarato: “È stata una partita condizionata da un po' di insicurezza iniziale, dovuta dal fatto che l’avversario fosse piuttosto “fastidioso”.

All’inizio mi dava molto fastidio col suo modo di giocare, non riuscivo bene a liberare il mio tennis. Però la cosa per cui sono felice è il fatto di rimontare una partita che si era messa in una situazione difficile, chiudendo con una sicurezza e una consapevolezza, soprattutto al servizio, davvero positive”.

L’azzurro ha poi analizzato la prossima sfida contro Darderi. “Con Luciano c’è solo un precedente, a Torino, in condizioni molto diverse da queste. Contro Choinsky ha vinto un bel match al quinto set che può dargli fiducia e morale su una superficie in cui non ha tanti match alle spalle.

Ha fatto vedere cose molto buone. Sarà una partita molto aperta, non è mai facile giocare contro un connazionale. Io mi sento pronto. Speriamo che vinca il migliore” ha spiegato il 22enne. Lorenzo infine ha concluso parlando del derby tra il numero uno al mondo e l’ex finalista di Wimbledon.

“Jannik e Matteo sono due giocatori che stanno ottenendo risultati importanti sull’erba. Matteo è arrivato in finale qui, conosce bene i campi e le situazioni. Jannik è nel suo momento di maggior forma e viene dal raggiungimento del primo posto e del titolo ad Halle, quindi ha tanta fiducia. Sicuramente sarà un match tutto da vedere e da scoprire. Si prospetta una bella lotta”.