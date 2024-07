Frances Tiafoe fa discutere: "Ero in top 10 e ora perdo contro dei clown"

Frances Tiafoe, considerando i risultati negativi e le aspettative, è sicuramente una delle grandi delusioni del 2024 tennistico. L'americano sta vivendo una vera e propria crisi e ha perso diverse posizioni in classifica a causa delle continue sconfitte.

A Wimbledon, Tiafoe proverà a rialzare la testa e il suo cammino è iniziato con una incredibile rimonta ai danni di Matteo Arnaldi. Avanti due set a zero, l'italiano ha permesso al suo rivale di rientrare in partite e ha salutato i Championships subendo un pesante ko al quinto set.

Al termine del match con Arnaldi, Tiafoe si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni poco carine nei confronti dei suoi colleghi parlando del suo periodo no.

"Il tennis è brutale, troppi alti e bassi. Penso a dove sono ora. L’anno scorso ero tra i primi 10 del mondo, ora sono a malapena testa di serie. Ho perso contro dei clown. Odio dirlo, ma devo essere onesto" , ha dichiarato in conferenza stampa l'ex semifinalista degli US Open.

"Sto avendo una brutta stagione. Ho dato per scontato il gioco e mi sono un po’ adagiato. Smetti e ti trovi in una posizione strana. Smetti di divertirti e ti trovi in una posizione strana. Dubiti di te stesso e si generano queste cose.

Ma è il gioco” . Parole che stanno facendo molto discutere.

Not sure how well this will go over in the locker room…👀

📸: APR#tiafoe #Wimbledon #Wimbledon2024 pic.twitter.com/oNaNnufWv2 — Baseline Highlights (@blhighlights) July 1, 2024