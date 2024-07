Matteo Berrettini è pronto alla sfida con Jannik Sinner: "Ho le armi per batterlo"

Come già ampiamente pronosticato all’uscita del tabellone di Wimbledon, qualche giorno fa, al secondo turno andrà in scena una sfida molto affascinante, che vedrà opposti sfortunatamente i due tennisti italiani più competitivi su erba, Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

L’altoatesino ha superato ieri Yannick Hanfmann, perdendo a sorpresa un set. Il romano invece, che aveva un match più impegnativo, contro l’ungherese Marton Fucsovic, ha vinto con il medesimo risultato (3-1).

Per l’ex finalista qui sui campi dell’All England Club ci sono stati attimi di paura nel pomeriggio londinese. Il 28enne ha infatti interrotto per qualche minuto l’incontro a causa di un problema alla schiena, poi rientrato fortunatamente nel quarto e ultimo set: "Adesso sto bene, non ho più problemi".

L'azzurro è orgoglioso di essere tornato con una vittoria ai Championships: “È fantastico poter giocare di nuovo qui. Ero molto emozionato e felice. Sono felice di essere passata al secondo turno. È stato un avversario molto duro, anche se non ero testa di serie.

Ho avuto delle difficoltà, ma sono riuscita a superarle. È bello sapere che ora ho un giorno di riposo”, ha dichiarato l’ex top ten in conferenza stampa. Ora testa alla sfida con il suo amico, nonché compagno di nazionale in David, Sinner.

Domanda secca. Pensa di poterlo battere? Matteo risponde così: "Beh, sì. Altrimenti non dovrei scendere in campo e cambiare mestiere. Poi ovviamente so che dovrò fare qualcosa di molto molto buono, perché è il n°1 del mondo e sta facendo delle cose incredibili.

So che dovrò giocare una delle mie migliori partite", ha detto 'The Hammer'

"Io e Jannik siamo scontenti allo stesso modo"

Poi ha proseguito: "Però per me questo è un posto speciale quindi entrerò in campo con la consapevolezza di potergli fare male, tennisticamente parlando.

Poi dal punto di vista tattico non ho tanti segreti: il mio gioco si basa su determinate cose e dovrò farle al meglio possibile. Lui è migliorato tantissimo, ma viviamo e ci alleniamo per queste partite". Una sfida sicuramente attraente, ma che poteva sicuramente capitare più in là nel tabellone.

Secondo Berrettini lui e Sinner sono scontenti pari: "Credo che anche lui non sia molto contento: io qui ho giocato una finale e vinto un po' di titoli sull'erba, deve giocare contro un italiano e l'ultima volta che abbiamo giocato contro è stata una bella partita, tosta. Secondo me alla fine siamo 'scontenti' pari, anche se lui arriva ovviamente più in forma e con qualcosa in più. Ma il tennis è bello anche per questo", ha dichiarato.