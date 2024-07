La carica di Lorenzo Sonego: "L'erba esalta i miei colpi migliori"

Con una prova di solidità Lorenzo Sonego ha liquidato in tre set Mariano Navone (6-4 7-6 6-4) e si è regalato il secondo turno a Wimbledon, nel quale troverà lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Nel match contro l’argentino, il piemontese era indicato come favorito a causa delle difficoltà sulle superfici veloci del suo avversario.

Cosa che è successa, ma solo in parte: “Devo ammettere che oggi è stata una partita molto dura. Pur essendo un giocatore da superfici lente, si è adattato bene e ha sempre tenuto un livello alto.

In particolare nel secondo set ha alzato ulteriormente il livello e per me è stato difficile stargli dietro", ha detto del tennista Albiceleste.

"Giocare sull'erba esalta i miei colpi migliori"

Bastava poco per complicare la partita ma alla fine sono stato bravo a tenere alta l’attenzione e a chiuderla appena possibile”, ha dichiarato Sonego al termine del loro incontro.

Il feeling con l’erba esalta le sua caratteristiche, ed il suo stile di gioco: “Sull’erba mi sento sempre bene, mi piace, mi sento competitivo e mi aiuta ad esaltare i miei colpi migliori”, si è detto sicuro.

Come già anticipato, il suo prossimo avversario sarà Bautista, con il quale l’italiano ha un solo precedente, perso, qualche mese fa sulla terra di Monte-Carlo. Il 29enne ha già però le idee chiare su come impostare il match: “E’ un giocatore di grande esperienza, sa come giocare su questi campi visto che ha fatto anche una semifinale.

Studia bene le partite e difficilmente sbaglia approccio e modo di giocarle. Sarà importante dargli meno punti di riferimento possibile, cercare di prendere in mano il gioco e non lasciargli spazio di fare quello che vuole”.