Emma Raducanu: "Non ho giocato un gran tennis, ma l'importante era vincere"

Buona la prima per la tennista britannica, idolo di casa in questo torneo, Emma Raducanu. La vincitrice degli Us Open 2021 non ha mai raggiunto questi risultati nei tornei e negli anni successivi, ma va detto che nelle ultime settimane ha mostrato sprazzi di talento e ha raggiunto il secondo turno, anche grazie ad un pizzico di fortuna.

Emma aveva un primo turno ostico, doveva affrontare l'Alexandrova, ma quest'ultima si è ritirata e al suo posto la britannica ha affrontato la messicana Zarazua, sconfitta con il risultato di 7-6;6-3. Una sfida più difficile del previsto dopo Emma ha vissuto alti e bassi ma ha ottenuto il pass per il secondo turno dove affronterà la belga Elise Mertens.

Nella conferenza stampa post partita Emma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono molto soddisfatta del mio livello del gioco e del mio atteggiamento in campo. Sento grande sostegno da parte della gente e questo è molto importante, soprattutto quando ti trovi dinanzi a sfide piuttosto combattute.

Niente può paragonarsi nel tennis alla sensazione di giocare su questo campo". In Gran Bretagna c'è grande esaltazione attorno alla giovane tennista ed addirittura c'è chi parla di titolo. La Raducanu però chiarisce: 'Provo grande gioia per essere qui dove non ero presente da molto tempo.

Apprezzo molto ogni vittoria e so quanto costa ottenerle, sono arrivata qui senza aspettative e con l'obiettivo di vincere almeno una partita. Ce l'ho fatta, ero nervosa ma in fondo lo considero normale e sono felice di essere riuscita a gestire tutto.

Non ho giocato un tennis perfetto, ma in questo sport è importante vincere anche quando non si gioca bene", la chiusura della tennista.