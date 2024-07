Daniil Medvedev non vuole più partite di 5 set negli Slam: le motivazioni del russo

Daniil Medvedev ha esordito senza problemi a Wimbledon. Tre set a zero semplici (6-3 6-4 6-2) contro il tennista americano Aleksandar Kovacevic in un torneo che l'anno scorso ha visto il russo arrivare in semifinale, perdendo solo dal futuro campione di Wimbledon Carlos Alcaraz.

Ma in conferenza stampa post match Daniil Medvedev si è lanciato in una battaglia contro le partite al meglio dei cinque set. Ecco le motivazioni alla base del suo ragionamento. Medvedev in primis ha analizzato il suo esordio a Wimbledon: "Mi sento più sicuro e a mio agio sul cemento.

Ma penso che il mio livello sia più alto sull'erba rispetto alla terra battuta. Ho giocato molto bene l'anno scorso, qui il mio esordio è stato buono e cercherò di arrivare alla fine anche quest'anno”.

Medvedev parla delle partite al meglio dei 5 set negli Slam: "Preferirei giocare tre set"

Medvedev è tornato anche su un tema legato alla durata delle partite negli Slam: "Penso che sia molto spettacolare e bello giocare al meglio dei 5 set negli Slam ma io preferirirei giocare tre set.

E' solo la mia opinione personale e non ho nemmeno una spiegazione valida per questo, dico solo quello che vorrei. Il fatto dei 5 set rende le partite molto più intense a livello mentale e fisico. Io penso però che giocare 5 set sia molto più faticoso per il corpo, quindi puoi subire più infortuni.

Capisco che per la televisione, vada bene, se hai una partita pazzesca da 5 set è fantastico perché passerà alla storia. Ma se è una partita che è già al quarto set con alti e bassi e finisce alle 3 e mezza, penso che molte persone smettano di guardarla e di tanto in tanto vanno e vengono".

"Penso - chiude il suo ragionamento Medvedev - che in generale non sia facile per le reti televisive sapere esattamente quando si giocherà una partita in base ai match precedenti e lo stesso vale per i giocatori. Per tutti questi piccoli dettagli, sarei d'accordo a giocare tre set.

Allo stesso tempo, penso anche che avremmo albi d'oro diversi, detentori dei titoli diversi se si trattasse di partite al meglio dei tre set".