Le prime parole di Jannik Sinner sul derby al secondo turno con Matteo Berrettini

Jannik Sinner ha superato non senza qualche difficoltà il primo turno a Wimbledon battendo il tedesco Yannik Hanfmann in quattro set. Ed ora ci sarà la grande sfida di secondo turno molto attesa, il derby contro Matteo Berrettini.

Sinner ha vinto i primi due set, ha perso il terzo e ha chiuso al quarto. "Dopo i primi due set – ha commentato a caldo Sinner come riporta Supertennis - il match si è fatto più complicato di quanto mi aspettassi.

Da un certo punto in poi lui ha giocato benissimo e non è stato affatto facile contenerlo. Spero al secondo turno di alzare il mio livello di gioco e vediamo cosa succederà". Primo turno di adattamento alle condizioni di gioco: "Questa è l’erba, non si riesce a controllare sempre tutto.

Lui ha ha spinto, mi ha strappato il servizio e ho fatto fatica a rientrare. Ritrovare la mia risposta nel quarto set è stato positivo".

Jannik Sinner: "Contro Matteo Berrettini sarà dura, lui qui sa bene come si gioca"

Il secondo turno sarà quello che tutti avevano immaginato al momento del sorteggio.

Contro Matteo Berrettini: "Sarà dura, afferma Sinner. Lui ha fatto una finale (nel 2021 persa da Novak Djokovic, ndr), sa bene come si gioca su questa superficie. Sarà una bella sfida. Ogni giorno è diverso: vediamo cosa succederà".

Sinner testa di serie numero 1 e numero 1 del mondo in uno Slam: "Penso sia un privilegio essere nella posizione nella quale mi trovo. Giocare uno Slam da numero uno è una sensazione stupenda però in ogni match si parte da zero a zero. E tutti naturalmente vogliono vincere".