Casper Ruud rivela: “Ho preso una malattia, sono stato in ospedale”. Cosa è accaduto

Parte con una vittoria la campagna britannica di Casper Ruud a Wimbledon. Il tennista norvegese, alla prima partita stagionale sull’erba, si impone 7-6(2) 6-4 6-4 in due ore e sedici minuti sul qualificato australiano Alex Bolt e si guadagna l’accesso al secondo turno, dove ad attenderlo ci sarà Fabio Fognini.

L’attuale numero otto della classifica mondiale ha mostrato alcune difficoltà su una superficie notoriamente a lui poco congeniale: Ruud ha concesso dieci palle break, salvandone nove, e alla fine è riuscito a concretizzare le occasioni concesse da un avversario sicuramente inferiore a lui.

In conferenza stampa però l’ex numero due ha raccontato di sentirsi bene ma di aver passato alcune settimane debilitato da un problema fisico occorso dopo la semifinale raggiunta al Roland Garros.

Le parole di Casper Ruud

Il tennista scandinavo ha spiegato ai giornalisti come nelle settimane precedenti a Wimbledon abbia sofferto di uno strano virus che ha messo in dubbio la sua presenza all’All England Club.

"Mi sono sentito male a Parigi e quando sono tornato a casa ho avuto lo stomaco molto disturbato per una settimana. Non avevo alcun appetito e stavo a letto tutto il giorno. Sono andato in ospedale per degli esami e mi hanno detto che avevo uno strano parassita nel corpo” ha raccontato Ruud.

Il tre volte finalista slam ha poi aggiunto: "Non sono sicuro di come l'abbia preso, ma mi hanno detto che forse l'acqua con cui ho fatto la doccia era contaminata. Mi ci è voluto un po' di tempo per eliminarlo e dubitavo di riuscire ad arrivare in tempo, ma ora mi sento bene”.

Problema che adesso sembra superato per Ruud, che mercoledì sarà impegnato in una difficile sfida con Fabio Fognini, il quale ha superato al primo turno il lucky loser francese Luca Van Assche.