Fabio Fognini: "Continuo a giocare per vincere partite in tornei come Wimbledon"

Era dal 2021 - lo scorso anno non ha partecipato al torneo - che Fabio Fognini non vinceva un match sui prati dell'All England Club. Il ligure ha esordito nel migliore dei modi a Wimbledon e sconfitto il lucky loser Luca Van Assche con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-5 e avrà l'opportunità di sfidare al secondo turno la testa di serie numero otto Casper Ruud.

Il norvegese non si è mai sentito a suo agio sull'erba e per Fognini potrebbe rivelarsi una grande occasione per continuare il suo cammino nello Slam londinese. Il tennista italiano ha spiegato che sono questi i tornei e i match che continuano a motivarlo.

Fognini: "Continuo a giocare per vincere partite in tornei come Wimbledon"

“Alla mia età punto a chiudere nei primi 100 al mondo per continuare sicuramente nel 2025( ride, ndr) . Sono questi i tornei che mi tengono vivo.

Ho fatto scelte sbagliate nelle ultime settimane e ne ho pagato le conseguenze. Ho voltato pagina, abbiamo parlato e sono ancora qua. Ho vinto una partita e si spera di giocare un bel match contro un top 10( si riferisce a Casper Ruud, ndr) .

Cercherò di mettercela tutta" , ha detto Fognini ai microfoni di Sky Sport. "Questi sono i tornei che per me contano. Sono i tornei e le vittorie che mi fanno continuare a giocare e amare questo sport. La competizione ad alti livelli mi è sempre piaciuta.

Se ci avessi creduto un po’ di più su questa superficie, con il senno di poi, magari avrei potuto fare ottimi risultati: magari aver vinto un 250, raggiunto la seconda settimana qui. È sempre stato il mio sogno nel cassetto” . La sfida contro Ruud si disputerà il prossimo mercoledì.