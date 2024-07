Jannik Sinner confessa: "Ho pianto dopo aver perso con Carlos Alcaraz a Parigi"

L’interesse mediatico nei suoi confronti è esponenzialmente aumentato, da quando ha effettuato l’ultimo sorpasso utile nei confronti di Novak Djokovic, per prendersi la prima posizione mondiale. Per gli addetti ai lavori l’altoatesino è l’indiziato numero uno a vincere il glorioso torneo che si gioca sui campi dell’All England Club.

L’italiano un po’ per modestia, un po’ per pretattica respinge questi pronostici: “Non lo so. Se Novak ritrova la fiducia nel suo corpo sarà molto difficile da battere. Alcaraz ha vinto qui l’anno scorso.

Anche io ho le mie chance, esattamente come loro, certo, ma vediamo. A tutte queste domande verrà data una risposta nelle prossime due settimane”, ha dichiarato in un’intervista concessa al Times.

"Ho pianto dopo aver perso contro Alcaraz a Parigi"

La rivalità più affascinante che Sinner ha portato avanti in questi anni è stata con il suo quasi coetaneo Alcaraz.

Sfide che hanno sempre dato vita a scambi spettacolari, emozioni che nessun altro match nel panorama tennistico mondiale sa regalare. A proposito dell’ultima sfida, persa in semifinale contro lo spagnolo al Roland Garros, Jannik ha confessato: “Ho pianto dopo aver perso contro di lui agli Us Open.

Un po’ anche al Roland Garros. Ci sono momenti in cui provi emozioni che non vorresti esternare. Negli spogliatoio, quando sei in auto per un trasferimento, o anche in stanza d’albergo quando sei da solo. Ma ciò significa che ci tieni, significa che vuoi aggiungere un determinato livello”, ha spiegato.