Toni Nadal appoggia la critica mossa da Carlos Alcaraz verso l'Atp: "Non ha senso"

E’ stato uno dei temi più dibattuti delle ultime settimane. Argomento che ha fatto spazientire anche Carlos Alcaraz. Rendere il Tennis più veloce con l'implementazione del conto alla rovescia per il servizio è una strada percorribile per migliorarne ancora la fluidità? Dopo la sconfitta contro Jack Draper, l’ex numero uno murciano aveva detto la sua, esprimendo il suo totale disappunto: “Questa nuova regola è assurda e dannosa per i giocatori.

Quando finisco il punto a rete, non ho nemmeno il tempo di andare a recuperare la palla per battere. Non sto parlando di andare a prendere gli asciugamani, ma del fatto che non abbiamo nemmeno il tempo per prendere la palla dopo uno scambio”.

Ne ha parlato nelle ultime ore anche Toni Nadal ai microfoni di El Pàis: “Il lavoro degli arbitri si sta riducendo praticamente a quello di semplici contatori di punti”. Una nuova regola che prevede solo 25 secondi di margine tra la fine del punto e l’inizio di quello successivo. Perché è stata ideata? "Probabilmente per catturare l’attenzione delle nuove generazioni, la cui soglia di attenzione è sempre più bassa.

Non ha molto senso che i giocatori abbiano la stessa quantità di tempo dopo un ace e dopo un lungo e intenso scambio", ha detto.

Una decisione che riduce l'impatto degli arbitri sulla gara

Decisione che sconfessa un po’ il lavoro dei giudici di sedia, il cui apporto alla partita viene ridotto al massimo, trasformandoli quasi in robot: “Gli ufficiali di gara hanno la missione e la responsabilità di dirigere la direzione che il loro sport deve prendere per non perdere la sua essenza, per adattarsi ai nuovi tempi e per mantenere, se non aumentare, la sua natura spettacolare.

E la popolarità del nostro sport dipende spesso dalla correttezza delle loro decisioni. Il lavoro degli arbitri si sta riducendo praticamente a quello di semplici contatori di punti", ha dichiarato. La soluzione per Toni è una: “Quello che si dovrebbe cercare di ottenere è aumentare la percentuale di tempo in cui la palla è in gioco e che ci siano scambi lunghi in cui i giocatori devono usare diversi stratagemmi e abilità per vincerli. Queste sono il tipo di lotte che attirano anche un lungo applauso da parte del pubblico", ha concluso.