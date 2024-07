Sonego esalta il tennis italiano: "Jannik Sinner e Jasmine Paolini ci caricano"

Sarà bello condividere questo torneo con loro e cercare di far bene. Nel calcio non è andata molto bene e proveremo con il tennis di fare meglio".

Anche nel femminile siamo cresciuti, Paolini sta ottenendo degli ottimi risultati e sta portando avanti quel movimento, come sta facendo Jannik Sinner nel nostro. Di sicuro sono due persone che ci caricano tanto, ci sono molti giovani che stanno crescendo.

Sarà fondamentale. Bisognerà mettere i piedi dentro il campo e comandare. È uno dei tennisti abituati a rispondere bene al servizio, le variazioni saranno un altro aspetto cruciale". Sonego ha poi elogiato il movimento azzurro che continua a regalare soddisfazioni ai fan: "Siamo tanti finalmente, quello che stiamo vivendo è davvero molto bello per il tennis italiano.

Navone è un giocatore molto continuo, con un grande atteggiamento. Sarà importante l'approccio alla partita, giocare ogni punto senza distrazioni e avere la continuità che serve per vincere queste sfide.

Stiamo lavorando sul fatto di spingerci più verso la rete e cercare di comandare lo scambio. Qui è importante perché muoversi mette veramente in difficoltà tutti. Il servizio e i colpi aggressivi rendono ancora di più su questa superficie.

Un tennista che però ha sorpreso tutti sulla terra durante l'annata e non dovrà dunque essere sottovalutata.

L'italiano avrà così l'opportunità di spingersi molto oltre nel main draw, specialmente se dovesse non inciampare nei primi turni sempre insidiosi. Il primo avversario sarà la testa di serie numero 31 Mariano Navone, anche lui non molto esperto su questo tipo di campi.

Lorenzo Sonego avrà una grande occasione a Wimbledon per raggiungere un risultato soddisfacente. Già agli ottavi nell'edizione del 2021, il torinese è stato piuttosto fortunato nel sorteggio con l'inserimento nella parte di Casper Ruud, il top 10 che fa più fatica di tutti sull'erba con ancora nessuna partita giocata su questa superficie.

