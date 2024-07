Marketa Vondrousova: "Non penso che vincere uno Slam debba cambiarti come persona"

Marketa Vondrousova torna a Wimbledon dove l'anno scorso ha conquistato la vittoria più importante e di sicuro inattesa della sua carriera. Vondrousova ha parlato alla vigilia della sua difesa del titolo 2023 conquistato in finale su Ons Jabeur.

Nel media day ha parlato del suo torneo indimenticabile dell'anno scorso: "Sono arrivata qui giocando senza alcun tipo di stress. Ho pensato di provare a vincere, magari, un paio di partite. Al terzo turno, dopo aver vinto, ho sentito che potevo ancora fare qualcosa, ho iniziato ad apprezzare un po' il tennis sull'erba e ho anche imparato a muovermi un po' meglio".

Vondrousova: "Onestamente la mia vita non è cambiata molto dopo il successo a Wimbledon"

"Non ho mai pensato di vincere il torneo, anche prima delle semifinali era una cosa che non mi era mai passata per la testa.

Andavo partita per partita, non pensavo assolutamente a vincere. Penso che il primo pensiero che avrei potuto vincere il torneo sia arrivato quando ho fatto il break a Ons Jabeur nel secondo set della finale quando stava servendo per vincere la partita.

È stato pazzesco vincere perché non ce lo aspettavamo affatto, tutta la mia squadra non se lo aspettava. Quando ho giocato la finale del Roland Garros nel 2019, ho perso. Sono stata molto triste e non abbiamo festeggiato affatto.

Ho pensato che se fosse successo di nuovo, anche se avessi perso la finale, avrei voluto godermelo e festeggiare. La verità è che mi è piaciuta tutta la partita, tutta la finale". La giocatrice ceca oggi è numero 6 del mondo e come tradizione martedì aprirà il programma sul Centrale nella veste di campionessa in carica: ”È una cosa alla quale sto pensando, ovviamente.

Non sono ancora stressata, ma forse la tensione arriverà. Venerdì mi sono allenata sul Centrale, non vedo l'ora di tornare lì. Ho dei bei ricordi, vedremo cosa succede, mi sento bene". Su come sia cambiata la sua vita col successo a Wimbledon Vondrousova tiene il profilo molto basso: "Onestamente la mia vita non è cambiata molto.

È successo. Ho pensato: "Okay, ora sei campionessa di Wimbledon". Forse è cambiato di più per le persone intorno a me. Ti guardano diversamente, succede anche nei tornei. Adesso ho il trofeo a casa, lo guardo e penso: "Sì, è successo questo ma non penso che vincere uno Slam debba cambiarti come persona".

Non mi considero un campionessa di Wimbledon, mi considero Marketa, non la vincitrice di questo torneo”.