Ben Shelton: "Potrei ottenere grandi successi sull'erba"

Un tennista, in particolare, ha deluso le aspettative sull'erba nelle settimane che precedono Wimbledon: Ben Shelton. L'americano sembra possedere tutte le caratteristiche capaci di rendere un giocatore pericoloso su questa superficie, a partire da un servizio in grado di lasciare fermi i suoi avversari.

Eppure, i risultati non sono dalla sua parte. Shelton ha vinto solo tre delle nove partite disputate sull'erba e, quest'anno, il ruolino di marcia segna un negativo 1-3. Sia a Stoccarda che al torneo del Queen's ha perso all'esordio rispettivamente contro James Duckworth e Giovanni Mpetshi Perricard in tre e in due set.

A Maiorca è arrivata una netta vittoria ai danni di Rinky Hijikata prima di arrendersi a Paul Jubb, numero 289 del mondo nel momento in cui si è giocato l'incontro.

Shelton: "Potrei fare molto bene e ottenere grandi successi sull'erba, ma...

"Il primo ricordo chiaro che ho è probabilmente la finale del 2019 tra Novak Djokovic e Roger Federer. La prima volta che ho prestato abbastanza attenzione a una partita terminata al quinto set. Quando ero più giovane, non ero così interessato a guardare il tennis.

Quella finale, però, mi ha affascinato" , ha spiegato Shelton rivelando il suo primo ricordo legato a Wimbledon in un'intervista rilasciata al sito ufficiale dell'ATP. "Non ci sono molte videocassette per vedere mio padre giocare( Bryan Shelton, ndr) , ma puoi trovare alcune delle sue partite di quell'anno (1994, ndr) a Wimbledon.

Quelle sono le partite che ho visto. Ovviamente giocò a un livello molto alto quella settimana, è stato fantastico vederlo e parlarne con lui. Ci sono molte cose da imparare sull'erba. Ho iniziato a giocare su questa superficie tardi nel mio sviluppo tennistico.

Ci sono molte cose da imparare legate al movimento, allo stile di gioco; cose che sto imparando giorno dopo giorno. È una superficie dove potrei fare molto bene e ottenere grandi successi, ma non ho ancora fatto nulla" .