Emma Raducanu: "Felice di essere di nuovo a Wimbledon, mi è mancato questo torneo"

Emma Raducanu, campionessa Slam a 18 anni allo Us Open 2021, torna a giocare a Wimbledon. E si dice molto fiduciosa in vista del torneo nel quale esordirà domani sul campo Centrale affrontando la tennista russa Ekaterina Alexandrova.

Raducanu oggi è 168 del mondo ed è in tabellone con una wild card. Alla vigilia del torneo, Raducanu si è detta "felice di essere di nuovo qui, mi è mancato così tanto questo torneo". "Sono molto grata di avere l’opportunità e la wild card per poter competere qui".

Raducanu tormentata dagli infortuni in carriera, arriva a Wimbledon dopo una semifinale a Nottingham e i quarti di finale a Eastbourne.

Emma Raducanu: "Mi sento molto fiduciosa nel mio corpo"

"Non mi sono infortunata ultimamente.

Ho molta fiducia nel mio corpo. Ho potuto giocare tre partite ad alto livello nell'ultima settimana e ne sono uscita illesa fisicamente. Penso di essere in un'ottima condizione. L'anno scorso ho lavorato molto a fine stagione per tornare sana e senza fastidi, ed è un lavoro che ho continuato quest'anno, mi sento molto bene fisicamente, senza dubbio la mia preparazione per Wimbledon sta funzionando.

Ho trovato un ottimo equilibrio tra la quantità di partite che gioco e il fatto di essere fisicamente fresca. La settimana di Eastbourne mi ha aiutato a giocare partite di alto livello, ottenere una grande vittoria al secondo turno e acquisire molta fiducia.

Quando esageri è molto facile infortunarsi di nuovo. È una cosa che ho imparato". L'esordio contro Alexandrova: "Ovviamente sarà difficile. Penso che abbia dei colpi fantastici. Su questa superficie è molto pericolosa.

Mi aspetto una partita davvero difficile". Ed è cauta sulle aspettative: “Se riesco a superare il primo turno, sarò al settimo cielo”.