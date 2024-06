La numero 1 Iga Swiatek svela i cambiamenti nel suo gioco in vista di Wimbledon

La numero 1 del mondo e regina della terra battuta, Iga Swiatek, quattro volte vincitrice al Roland Garros e una volta campionessa dello Us Open, arriva allo Slam che al momento le è sempre stato più ostico in carriera con un quarto di finale a Wimbledon ottenuto l'anno scorso che rimane il suo risultato migliore.

La tennista polacca dopo una trionfale stagione sulla terra battuta nella quale ha vinto Madrid, Roma e Roland Garros, ha scelto di rifiatare e non ha giocato nessuno torneo preparatorio su erba. Nel media day alla vigilia di Wimbledon, Swiatek ha sottolineato ”di sentirsi bene e di aver anche avuto il tempo di allenarsi con costanza e senza fretta".

E ha parlato di alcuni cambiamenti apportati al suo gioco per fare meglio sull'erba.

Wimbledon, la preparazione di Iga Swiatek sull'erba

"Sento che è un torneo molto complicato, ha detto Swiatek, noi tennisti facciamo qualche errore in più rispetto ad altre superfici, la palla è bassa, velocissima ed è più complicato a livello mentale.

I giocatori e le giocatrici che non arrivano favoriti possono vincerlo, l'opportunità è maggiore. Vincerà la giocatrice che riuscirà ad adattarsi meglio alla superficie. Sono contenta di essere arrivata presto perché c'è una grande differenza tra l'erba che abbiamo in Polonia e questa.

Giorno dopo giorno ho preso ritmo, sentendo meglio la palla. Quest'anno abbiamo l'ho presa in modo un po' diverso". "Uno degli obiettivi - ha spiegato la tennista polacca - è vincere più punti con il servizio e pressare con esso.

Sono riuscita a farlo su altre superfici, spero anche qui. Qui è ancora più importante. A me è andata bene in allenamento, ora la proverò nelle partite con quella tensione in più. Spero che questo progresso dia i suoi frutti.

Oltre al servizio ho lavorato anche su movimento e arresto prima di sferrare il colpo. Qui non posso scivolare ma allenarsi duramente dà anche la soddisfazione di progredire in cose che prima funzionavano meno".