Alexander Zverev fiducioso: "È la prima volta che sento di poter vincere Wimbledon"

La consapevolezza di essere tornato al top e di poter sognare in grande. Alexander Zverev è stato uno dei protagonisti del tour sulla terra battuta, dove ha ritrovato certezze vincendo a Roma e sfiorato il primo titolo slam in carriera, arrendendosi soltanto al quinto set nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz.

L’ultimo step per raggiungere l’élite e colmare il divario con i primi tre è quello di ottenere il primo risultato di prestigio in carriera su erba. E quale occasione migliore che il più prestigioso di tutti? Nella conferenza stampa in vista del suo esordio a Wimbledon, il tedesco ha parlato del proprio stato di forma e delle aspettative in vista dei Championship.

Le parole di Alexander Zverev

Le sensazioni del 27enne di Amburgo, come da lui stesso dichiarato, sono molto positive. "Mi sento bene, ovviamente, gli ultimi tornei sono stati molto positivi con il titolo a Roma. Certo, perdere in finale al Roland Garros è stato deludente, anche se è stato un buon torneo.

Spero di poterlo dimostrare in questo Wimbledon. Ne ho parlato con mio fratello, è la prima volta che sento di essere qui per competere, forse per vincere il titolo. Negli anni precedenti non mi sentivo così, non mi sentivo capace.

Penso anche che sia il torneo di Wimbledon più aperto degli ultimi 20 anni in termini di favoriti e di potenziali vincitori. Ci sono molti giocatori che hanno buone possibilità di vincere il torneo” ha rivelato Sasha, che a Wimbledon non si è mai spinto oltre al quarto turno.

Zverev ha continuato:"Non credo che una cosa del genere sia accaduta da almeno 20 anni, prima che Roger iniziasse a giocare. Dopo Roger sono arrivati Rafa, Novak e Andy. C'è sempre stato un numero molto limitato di ragazzi in grado di competere e vincere tornei.

Quest'anno mi sento diverso, posso davvero dire di essere uno di quei ragazzi che farà tutto il possibile. È un torneo in cui ho bisogno di un po' più di fortuna, forse più che in altri Grandi Slam".

Il numero quattro del mondo ha poi commentato la possibilità di eliminare i cinque set nei match dello slam. "Il tennis va bene, è uno degli sport più antichi che ci siano. Non abbiamo bisogno di regole sempre nuove, non abbiamo bisogno di inventare cose ogni pochi anni.

È uno sport che piace a tutti. La difficoltà di vincere un Grande Slam sta nei match di cinque set, nella parte fisica, in ciò che si lavora nella pre-stagione. Vincere un Masters 1000 è molto importante o le ATP Finals, ma il compito più difficile nel nostro sport è vincere un Grande Slam a causa delle partite in cinque set.

A mio parere, non c'è modo di eliminarli. È questo che rende Wimbledon così speciale, o il Roland Garros. Si vedono i giocatori esausti, al limite” ha concluso Zverev.