Wilander elegge il più completo tra Djokovic, Federer e Nadal: "Non ha punti deboli"

Il recupero lampo di Novak Djokovic ha sorpreso un po’ tutti. L’operazione al menisco del ginocchio destro sembrava doverlo tenere fuori per Wimbledon, ma anche per le Olimpiadi di Parigi, che si giocheranno poche settimane dopo l’Open londinese.

Invece il serbo contro ogni pronostico prenderà parte ai Championships, da numero due del mondo. Nole proverà a vincere l’ottavo titolo, agganciando Roger Federer. Mats Wilander è rimasto meravigliato dal veloce recupero messo in atto dal 24 volte campione Slam.

“È molto sorprendente vedere Novak a Londra a pochi giorni da Wimbledon, senza sapere se giocherà, ma questa è la sua grandezza. Non cerca la classifica numero 1, non cerca di vincere il maggior numero di titoli del Grande Slam, cerca la situazione quotidiana.

E credo che senta il bisogno di andare a Wimbledon per ritrovare lo spirito competitivo", ha dichiarato ai microfoni di Eurosport. L’obiettivo primario, come tutti sanno a quello di vincere una medaglia d’oro alle prossime Olimpiadi, unico grande trofeo assente nella sua bacheca: “Lo aiuterà a tornare prima per essere pienamente preparato a giocare le Olimpiadi.

Se fosse a casa, forse potrebbe allenarsi meglio, ma non giocherebbe con giocatori del livello che può avere a Wimbledon".

"Djokovic non ha punti deboli rispetto a Nadal e Federer"

L’ex tennista, ora commentatore sportivo, non ha perso l’occasione di elogiarlo, facendo un particolare paragone con i suoi più grandi rivali, Roger Federer e Rafael Nadal: “Penso che quando Nole è arrivato nel circuito all'inizio non abbiamo visto la sua grandezza perché la sua grandezza era più dentro di lui che fuori.

Penso che in Roger e Rafa la grandezza si veda, nel colpo, nella tecnica. Ma credo che ci sia voluto un po' di tempo prima che tutti capissero che non ha punti deboli. Federer ha dei punti deboli. Nadal ha dei punti deboli. Djokovic non ne ha", ha concluso.