Stefanos Tsitsipas non dimentica: "Nick Kyrgios mi fece star male”

A distanza di due anni Stefanos Tsitsipas non ha ancora dimenticato quanto fatto da Nick Kyrgios nella loro sfida nel 2022 a Wimbledon. L’australiano, che poi vinse quel match con il risultato di 6-7, 6-4, 6-3, 7-6, provocò il nativo di Atene, che a sua detta non seppe reagire ai comportamenti meschini del suo avversario: “Per me quell'anno è stato importante.

Sentivo che il mio tennis era fantastico in quella stagione sull'erba. Ho ottenuto grande vittoria al secondo turno contro Jordan Thompson poi sono arrivato a quella partita con Kyrgios con la convinzione di poter davvero fare parecchio male e di poter anche vincere il match.

Le cose successe durante la partita mi hanno un po' destabilizzato, posso dire che è stato il momento migliore della mia carriera con il peggior tipo di comportamento da parte del mio avversario, che mi ha fatto star male", ha raccontato in un'intervista esclusiva al quotidiano britannico Daily Express.

"Da quella partita ho capito come non ci si comporta in campo"

Una partita, aggiunge il greco, da cui ha tratto tanti insegnamenti e gli è serviva per il prosieguo della sua carriera: “Ripensandoci, non mi pento di nulla.

Penso che quella partita mi abbia insegnato un sacco di cose su come non comportarmi in campo e su come non lasciarmi, diciamo, fare a pezzi. Soprattutto quando l'avversario cerca di imporsi su di me durante una partita. Ho imparato che non devo mai prendere le cose sul serio e che devo concentrarmi soltanto su me stesso", ha spiegato.

Tsitsipas, che non ha mai brillato veramente sui campi in erba, proverà in questa edizione di Wimbledon a migliorare sul suo score. L'ex numero tre del mondo non è infatti mai andato oltre gli ottavi di finale, risultato raggiunto sia nel 2018 che nel 2023.