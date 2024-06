Jannik Sinner ricorda: "Mi alzavo alle 5 del mattino per andare a scuola"

Prima del campione Jannik Sinner viene l’uomo, anzi, un ragazzo, che fa dell’umiltà, della disciplina nel lavoro, dei valori primari della vita, una priorità ineluttabile. L’azzurro è cresciuto in fretta, diventando numero uno del mondo a 22 anni, anche grazie a queste caratteristiche.

In un’intervista a L’Equipe, il nativo di Val Pusteria ha raccontato in maniera inedita dei suoi trascorsi, quando era ancora uno studente, e come tutti i suoi coetanei doveva alzarsi presto per andare a scuola.

Tante ore di viaggio passate nei treni per raggiungere il suo istituto, ma l'azzurro non ha nessun rimpianto:

"Mi alzavo prestissimo per andare a scuola, ma non mi sono mai lamentato"

"Mi alzavo alle 5 del mattino. Era molto, molto lontano.

Prendevo due treni e due autobus solo per arrivarci, più di due ore di viaggio di andata, la stessa cosa al ritorno. In totale, quasi quattro ore e mezza. Ma non mi sono mai lamentato e non ho mai voluto smettere, faceva parte della mia educazione scolastica e gli insegnanti mi hanno sempre aiutato a conciliare studio e tennis", ha rivelato il neo campione di Halle.

Un percorso, quello scolastico, mai trascurato, nonostante i diversi impegni nel tennis che lo tenevano lontano: “Non ci andavo molto spesso a causa dei tornei di tennis. Prendevo molte lezioni per corrispondenza e ci andavo soprattutto per compiti e esami.

Inoltre, è lì che ho incontrato il mio migliore amico. In generale, volevo imparare. Ed è nel mio carattere vedere il bicchiere mezzo pieno, prendere il positivo da ogni situazione. Inoltre, avevo buoni voti. Fortunatamente perché i miei genitori controllavano", ha spiegato.