Tathiana Garbin è ottimista: "Abbiamo buone possibilità di medaglia a Parigi"

L’Italia del Tennis sta vivendo un momento d’oro. Jannik Sinner, il nostro giocatore più rappresentativo, ha da poche settimane raggiunto un traguardo importantissimo, la prima posizione del ranking mondiale.

Il tennista altoatesino non è il solo però che sta regalando grandi soddisfazioni ai tifosi italiani. A proposito di numeri uno, anche il doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori grazie al titolo conquistato ad Halle, secondo dopo Buenos Aires, è ora prima nella Race ATP di specialità.

In quanto alle ragazze, Jasmine Paolini grazie agli ultimi splendidi risultati si sta ritagliando uno spazio importante tra le grandi. La recente finale al Roland Garros le ha permesso di entrare per la prima volta tra le top 10 (num.

7). Tathiana Garbin, capitano della Nazionale italiana femminile di tennis, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’ATV tennis open ha parlato del momento che stanno vivendo le azzurre e delle possibilità di medaglia alle prossime Olimpiadi a Parigi: “Viste le ultime prestazioni, credo che abbiamo buone possibilità, sia in singolare che in doppio, ma anche nel doppio misto.

Questo perché le ragazze hanno dimostrato che possono giocare ad altissimo livello”, ha dichiarato.

"Decideremo all'ultimo la squadra per il doppio misto"

Oltre a Paolini, ci sono altre tre tenniste che Garbin terrà d'occhio a Wimbledon: “Sta giocando molto bene anche Elisabetta Cocciaretto, secondo me ha delle potenzialità sull’erba molto alte, così come Lucia Bronzetti, che ha sempre confermato di poter giocare ad altissimo livello.

Martina Trevisan sta incontrando un momento di crisi e di difficoltà ma sono convinta che saprà come uscirne”, ha spiegato. Tornando sul doppio misto, Garbin rivela che scioglierà i dubbi sulle partecipanti all’ultimo momento: “In tanti lo vogliono giocare, il 24 luglio abbiamo il sign in; aspetteremo l’ultimo momento per decidere”, ha infine concluso.