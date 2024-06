Jasmine Paolini stupisce anche sull'erba di Eastbourne: "Mi piace giocare qui"

Jasmine Paolini non smette di sorprendere, anche sull’erba. Dopo aver disputato una grande stagione fin qui, culminata dalla finale al Roland Garros, purtroppo persa contro Iga Swiatek, l’azzurra si sta ben disimpegnato anche sui campi che mai prima d’ora l’avevano vista brillare.

Nel match valevole per i quarti di finale a Eastbourne, in Gran Bretagna, la nativa di Castelnuovo di Garrfagnana ha battuto con il risultato di 6-1 7-6 Katie Boulter. Un’ora e 35 minuti per avere la meglio sulla britannica, specialista su questi campi, che l'hanno vista conquistare due trofei nel corso della sua carriera.

Semisss!! Thanks for all your support! pic.twitter.com/Yqj7nJw94u — Jasmine Paolini (@JasminePaolini) June 27, 2024

L'entusiasmo della tennista toscana

La numero 7 del ranking ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo rendimento forse inaspettato anche da lei, lontani dai campi in terra battuta: “Sono felice per questa prima semifinale sull’erba.

Credo di aver giocato un gran match. Lei è una giocatrice davvero pericolosa su questa superficie. Alla fine mi piace giocare sull’erba qui ad Eastbourne: il vento rende le cose complicate ma vale per tutte noi, e dobbiamo accettarlo”, ha detto rinfrancata.

“Ho cercato di sfruttarlo sia al servizio che in risposta”, ha poi aggiunto. E quando le viene chiesto del prossimo match, Paolini vira su un altro argomento: “Per ora penso solo a riposare un po’.

E stasera ristorante italiano o thailandese…”, ha concluso ironicamente. La sua avversaria in semifinale, Daria Kasatkina ha elogiato Jasmine: "Sta facendo una grande stagione. Sta giocando in modo fantastico, è in palla. Anche io non sono male. Penso che domani sarà una bella partita", ha promesso.